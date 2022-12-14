Стильна Лілі Коллінз разом із чоловіком на прогулянці у Нью-Йорку

Днями дівчина дала кілька інтерв'ю в Нью-Йорку, а вранці перед початком довгого дня вона вийшла на невелику прогулянку за кавою разом із чоловіком.

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33-річна актриса Лілі Коллінз та її чоловік — 39-річний кінорежисер та письменник Чарлі Макдавелл прогулялися вулицями Нью-Йорка. Стильна пара просто йшла містом і говорила, коли їх сфотографували. Про це пише Daily Mail.

На Лілі того дня були білі джинси з високою талією, кремовий светр із візерунками та довге пальто шоколадного відтінку. Свій образ знаменитість доповнила невеликою чорною сумкою від Cartier, кросівками New Balance, білою шапкою та чорними рукавичками. Також для прогулянки зірка зробила макіяж із акцентом на яскравій помаді на губах.

Чоловік Лілі був одягнений у схожому з нею стилі, оскільки поєднував пальто кольору кемел з джинсами, кросівками та сіро-білим в'язаним светром. На ньому теж були шапка та рукавички.

Після цього актриса в образі від Fendi поїхала на інтерв'ю шоу Good Morning America, де розповіла про продовження серіалу.

[ + – ] Лілі Колінз Фото: Instagram @justjared

Нагадаємо, у французькій столиці в оновленому театрі Єлисейських полів відбулася світова прем'єра "Емілі у Парижі". Шикарний захід відвідав увесь акторський склад, у тому числі Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Кейт Уолш та Камілла Разат.