У французькій столиці відбулася прем'єра 3 сезону "Емілі в Парижі"

У французькій столиці в оновленому театрі Єлисейських полів відбулася світова прем'єра "Емілі в Парижі".

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Судячи з натовпів захоплених фанатів і велику кількість засобів масової інформації на світовій прем'єрі 3 сезону в Парижі, серіал тепер користується популярністю як у місцевих жителів, так і в решті світу. Про це пише Variety.

Шикарний захід відвідав увесь акторський склад, у тому числі Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Кейт Волш і Камілла Разат.

До них приєдналися творець і шоураннер Даррен Стар, який керував третім сезоном, а також партнери фільму Лукас Браво, Люсьєн Лавісконт, Бруно Гуері та Семюел Арнольд.

Після двох сезонів персонаж Емілі Купер усе ще не одягається як парижанка, але має такий само чудовий вигляд, як і завжди. У третьому сезоні в її гардеробі зустрічається ще більше яскравих кольорів і більше принтів, і Коллінз, яка на прем'єрі була одягнена в сексуальну сукню Saint-Laurent, сказала, що їй сподобалися "дикі" вбрання — особливо куртка в смужку зебри, яку вона носила на заході П'єра Кадо.

"Коли я бачу вбрання на вішалках, я завжди кажу, що це занадто, але коли я одягаю їх, я думаю: "Ні, мені це подобається!" — сказала Коллінз.

[ + – ] Лілі Колінз Фото: Instagram @netflix

"Емілі в Парижі" наповнений сильними жіночими персонажами різного віку. Старр також підтвердив, що сюжетна квір-лінія буде частиною третього сезону, але не сказав більше.

"Що мені подобається в цьому новому сезоні, так це те, що в усіх персонажів є несподівані сюжетні лінії", — сказав він.

Ешлі Парк, яка на заході була одягнена в блискучу сукню від Valentino, сказала, що хоча до цього вона виступала в п'яти бродвейських шоу, співати, танцювати й грати на піаніно в новому сезоні шоу стало для неї новим захопливим випробуванням. Також вона поділилася, що їй "подобається її персонаж, Мінді Чен, і причина полягає в міцній дружбі з Емілі".

[ + – ] Ешлі Парк Фото: Instagram @netflix

Місце прем'єри було повністю оформлене, як декорації з "Емілі в Парижі", зі входом Savoir (натяк на маркетингову фірму, зображену в серіалі), а також фотобудкою.

На прем'єрі також з'явилися несподівані гості, зокрема 66-річна англо-канадська актриса Кім Кетролл і 29-річна американська акторка Софія Карсон.

На питання, чи зможе Кетролл приєднатися до шоу в якийсь момент, Даррен Старр сказав: "Це чудова ідея. Зараз ні, але було б дуже весело побачити, як це відбувається".

Крім того, на прем'єрі відбулося живе виконання пісні шоу Mon Soleil.

Сам серіал вийде вже за два тижні — 21 грудня.

Нагадаємо, серіал встиг опинитися в центрі скандалу. В ньому непривабливо зобразили українок. У другому сезоні з'явилася героїня на ім'я Петра, яка зустрічає Емілі на курсах французької мови. Вона вчить героїню Лілі Коллінз красти в магазинах і тікати від поліції.