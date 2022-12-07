Во французской столице состоялась премьера 3 сезона "Эмили в Париже"

Во французской столице в обновленном театре Елисейских полей состоялась мировая премьера "Эмили в Париже".

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Судя по толпам восторженных фанатов и большому количеству средств массовой информации на мировой премьере 3 сезона в Париже, сериал теперь пользуется популярностью как у местных жителей, так и у остального мира. Об этом пишет Variety.

Шикарное мероприятие посетил весь актерский состав, в том числе Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш и Камилла Разат.

К ним присоединились создатель и шоураннер Даррен Стар, руководивший третьим сезоном, а также партнеры по фильму Лукас Браво, Люсьен Лависконт, Бруно Гуэри и Сэмюэл Арнольд.

После двух сезонов персонаж Эмили Купер, все еще не одевается как парижанка, но выглядит так же великолепно, как и всегда. В третьем сезоне в ее гардеробе встречается еще больше ярких цветов и больше принтов, и Коллинз, которая на премьере была одета в сексуальное платье Saint-Laurent, сказала, что ей понравились "дикие" наряды — особенно куртка в полоску зебры, которую она носила на мероприятии Пьера Кадо.

"Когда я вижу наряды на вешалках, я всегда говорю, что это через чур, но когда я надеваю их, я думаю: "Нет, мне это нравится!", — сказала Коллинз.

[ + – ] Лили Коллинз Фото: Instagram @netflix

"Эмили в Париже" наполнен сильными женскими персонажами разного возраста. Стар также подтвердил, что квир-сюжетная линия будет частью третьего сезона, но не сказал больше.

"Что мне нравится в этом новом сезоне, так это то, что у всех персонажей есть неожиданные сюжетные линии", — сказал он.

Эшли Парк, которая на мероприятии была одета в блестящее платье от Valentino, сказала, что, хотя до этого она выступала в пяти бродвейских шоу — петь, танцевать и играть на пианино в новом сезоне шоу стало для нее новым захватывающим испытанием. Также она поделилась, что ей "нравится ее персонаж, Минди Чен, и причина заключается в крепкой дружбе с Эмили".

[ + – ] Эшли Парк Фото: Instagram @netflix

Место премьеры было полностью оформлено, как декорации из "Эмили в Париже", с входом "Savoir" (намек на маркетинговую фирму, изображенную в сериале), а также фотобудкой.

На премьере также появились неожиданные гости, в том числе 66-летняя англо-канадская актриса Ким Кэтролл и 29-летняя американская актриса София Карсон.

На вопрос, сможет ли Кэтролл присоединиться к шоу в какой-то момент, Даррен Стар сказал: "Это замечательная идея. На данный момент нет, но было бы очень весело увидеть, как это происходит".

Кроме того, на премьере состоялось живое исполнение песни шоу "Mon Soleil".

Сам сериал выйдет уже через две недели — 21 декабря.

Напомним, сериал успел оказаться в центре скандала. В нем неприглядно изобразили украинок. В втором сезоне появилась героиня по имени Петра, которая встречает Эмили на курсах французского языка. Она учит героиню Лили Коллинз воровать в магазинах и убегать от полиции.