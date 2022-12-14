Стильная Лили Коллинз вместе с мужем на прогулке в Нью-Йорке

На днях девушка дала несколько интервью в Нью-Йорке, а утром, перед началом длинного дня, она вышла на небольшую прогулку за кофе вместе с мужем.

Related video

33-летняя актриса Лили Коллинз и ее муж — 39 летний кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл прогулялись по улицам Нью-Йорка. Стильная пара просто шла по городу и болтала, когда их сфотографировали. Об этом пишет Daily Mail.

На Лили в тот день были белые джинсы с высокой талией, кремовый свитер с узорами и длинное пальто шоколадного оттенка. Свой образ знаменитость дополнила небольшой черной сумкой от Cartier, кроссовками New Balance, белой шапкой и черными перчатками. Также для прогулки звезда сделала макияж с акцентом на яркой помаде на губах.

Супруг Лили был одет в похожем с ней стиле, поскольку сочетал пальто цвета кэмел с джинсами, кроссовками и серо-белым вязаным свитером. На нем тоже были шапка и перчатки.

После этого актриса в образе от Fendi отправилась на интервью шоу Good Morning America, где рассказала о продолжении сериала.

[ + – ] Лили Коллинз Фото: Instagram @justjared

Напомним, во французской столице в обновленном театре Елисейских полей состоялась мировая премьера "Эмили в Париже". Шикарное мероприятие посетил весь актерский состав, в том числе Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш и Камилла Разат.