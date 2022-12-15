Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в шапке украинского дизайнера

Звезда "Эмили в Париже" стала звездой нового номера греческого глянца.

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Лили Коллинз продолжает блистать на обложках глянцевых журналов после премьеры трейлера третьего сезона сериала "Эмили в Париже". И недавно она украсила обложку нового номера Vogue Greece.

Эмили появилась в непривычно сдержанных образах: в пальто и коротком полушубке Saint Laurent и Max Mara.

[ + – ] Лили Коллинз на обложке Vogue Greece

А для одного из снимков актриса позировала в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.

[ + – ] Лили Коллинз в шапке от украинского бренда

Напомним, для постера к третьему сезону сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз снялась в роскошном платье от Giambattista Valli. Хоть сериал и критиковали за стереотипность, но Даррену Стару удалось привлечь для работы над ним Патрицию Филд, знаменитого художника по костюмам, которая создавала самые запоминающиеся наряды для героинь "Секса в большом городе".

Так что героиня Коллинз, американка Эмили появляется в сериале в очень впечатляющих образах.

В реальной жизни актриса одевается куда скромнее. Но все равно образы для греческого Vogue показались ее поклонникам слишком сдержанными.

Недавно Лили Коллинз сфотографировали на прогулке в Нью-Йорке, вместе с ее мужем. Актриса выбрала для выхода – идеальный образ: пальто-оверсайз, шапку-бини и кроссовки.