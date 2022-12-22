В сериале "Эмили в Париже" героиня появилась в платье от украинского бренда

Героиня популярного сериала в одной из сцен появилась в платье от украинского бренда.

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В долгожданном третьем сезоне сериала от Netflix "Эмили в Париже" одна из главных героинь Минди Чен, которую сыграла актриса Эшли Парк, появилась в платье от украинского бренда Overthesea. Об этом сообщил бренд в своем Instagram-аккаунте.

"Уже посмотрели новый сезон @emilyinparis? Мы ждали премьеру с нетерпением, ведь в последней серии прекрасная Минди одела наше платье Andromeda из коллекции Phenomenon. Мы невероятно впечатлены!" — говорится в сообщении.

На Минди было пурпурное платье длины миди Andromeda приталенного силуэта с завязками и вырезами из коллекции Phenomenon.

Стоимость такого платья составляет 11800 грн, однако сейчас его можно приобрести скидкой – 8260 грн.

[ + – ] Платье украинского бренда Overthesea Фото: overtheseadress.com

Напомним, 6 декабря в Париже в обновленном театре Елисейских полей состоялась мировая премьера третьего сезона "Эмили в Париже". Шикарное мероприятие посетил весь актерский состав, в том числе Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш и Камилла Разат.

Также Фокус писал, что звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз украсила обложку нового номера Vogue Greece. Для одного из снимков актриса позировала в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy.