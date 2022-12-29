Лили Коллинз прокомментировала сравнение ее героини с Кэрри Брэдшоу

У сериалов "Секс в большом городе" и "Эмили в Париже" один художник по костюмам.

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33-летняя американская актриса Лили Коллинз ответила на сравнение ее героини в сериале "Эмили в Париже" с Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Об этом пишет Е! Оnline.

По словам звезды экрана, ей не очень приятны подобные высказывания фанатов картины.

"Это то, что я всегда буду принимать с большой любовью. Я просто люблю Кэрри Брэдшоу. Я люблю Сару Джессику", — призналась знаменитость, уже второй сезон воплощающая на экране образ Эмили Купер — американки, которая покоряет столицу Франции.

[ + – ] Кадр из сериала "Эмили в Париже" Фото: Instagram/emilyinparis

В частности, Коллинз призналась, что также замечает сходство ее героини и журналистки Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе".

"Мы двое очень любим показы мод. И они посвящены городам, в которых снимаются, Парижу и Нью-Йорку", — добавила американская актриса.

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Следует отметить, что в двух сериалах один художник по костюмам — Патриция Филд. Именно она является автором ярких и стильных аутфитов главных героинь картин.

Несмотря на то, что официально о продолжении "Эмили в Париже" еще не объявили, интригующее завершение последнего эпизода картины намекает на четвертый сезон.

Напомним, одна из главных героинь сериала появилась на экране в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о том, что не так с новым сезоном "Эмили в Париже".