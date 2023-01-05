Приготуйте 50 тисяч гривень. Скільки коштує одягатися як Емілі у Парижі

Стартував третій сезон популярного серіалу і продаж показаних у ньому нарядів підскочив. Але хоч Емілі очевидно й одягається не по кишені, цікаво дізнатися, скільки коштує її гардероб.

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Серіал "Емілі в Парижі", розроблений зірковим Дарреном Старом для Netflix, хоч і критикують за ідеальний Париж і надто наївний сюжет, але глядачки захоплюються вбраннями головної героїні й інших персонажів, а бренди, чиї вбрання потрапили в серіал, мають бути вдячні — адже одягнене Емілі та її колегами та подругами, негайно потрапляє у хіти продажу.

Щоправда, у Даррена Стара героїні, як це вже було у "Сексі у великому місті", найчастіше одягаються не по кишені. Як раніше Керрі хизувалась у туфлях за сотні доларів, куплених на зарплату журналістки, так і маркетологиня Емілі Купер з'являється у стильних аутфітах від провідних будинків моди. Словом, щоб одягнутися, як Емілі у Парижі, коштуватиме іноді дорого, а іноді несподівано бюджетно.

Появи Емілі, роль якої виконує Лілі Коллінз, у стильних образах — заслуга Патрісії Філд. Філд — культова художниця з костюмів, яка працювала над "Сексом у великому місті" НВО та давня подруга Даррена Стара. Але в третьому сезоні її змінила Мерілін Фетуссі, французька дизайнерка текстилю. Вона любить змішувати принти та яскраві кольори. Вона сама зізнавалася, що француженки надають перевагу спокійним кольорам і стриманим образам, тож її саму, за любов до яскравого одягу, прозвали "папугою".

Фетуссі в третьому сезоні патріотично підтримує молодих французьких дизайнерів, тому речі люксових брендів вона міксує з демократичнішими Koshе, Nadia Chellaoui та іншими локальними марками.

І люксу в третьому сезоні достатньо, хоч, теоретично, Емілі та її подруга Мінді дозволити їх собі не можуть.

А ось колекції примхливого дизайнера П'єра Кадо в третьому сезоні — справжній кутюр. Їх створили у будинку моди Stéphane Rolland.

Фокус обрав топ 10 вбрань Емілі з третього сезону, які найбільше запам'яталися, і дізнався скільки вони коштують.

Рожеве, серця та м'ята

Сезон розпочався з яскравого аутфіту Емілі: мінісукні у сердечки, повітряного кейпу та туфель на високій платформі приємного м'ятного кольору. Туфлі Casadei Slingback Platform цього кольору вже розпродані, але схожі продаються зі знижкою за 587 доларів.

[ + – ] Деякі з нарядів Емілі створювалися спеціально для серіалу Фото: Скриншот/Netflix

Сукня у сердечки від Magda Butrym коштує 867 доларів, а ось повітряне пальто-кейп купити не вийде, його Фітуссі створила спеціально для серіалу.

Хоча ви, можливо, не зможете дістати ці речі, але до поєднання рожевого та м'ятного варто придивитися. Літо вже скоро, а значить, настав час підбирати щось яскраве.

Яскравий светр і спідниця кольору металік

На прогулянку з Алфі Емілі шикарний светр із цікавим візерунком від Essentiel Antwerp та мініспідницю у кольорі металік від Peter Dundas.

[ + – ] Светр і міні — ідеальне поєднання

Образ вона доповнила блискучими, як крильця жуків, чоботами від Maison Skorpios. Чарівний аутфіт, який очевидно був не по кишені юній героїні — светр і спідниця разом коштували понад тисячу доларів, а чоботи — майже 1 500 доларів.

Помаранчеве божевілля

Чарівна помаранчева сукня, в якій тимчасово безробітна Емілі гуляла по Парижу, стала однією з недорогих, що з'явилися в серіалі.

[ + – ] Сукня з колаборації Iris Apfel x H&M

Це сукня з культової колекції Iris Apfel x H&M, випущеної у березні 2022 року. Її вартість — приблизно 99 доларів. Щоправда колаборація 101-річної ікони стилю Айріс Апфель та H&M вийшла настільки вдалою, що була розкуплена за лічені дні.

Синя сукня в горошок

В одній із серій Емілі вирушила в чудовий Прованс і підібрала для візиту на лавандові поля яскраву літню сукню в модний горошок. Сукня, як повідомили модні експерти, вже до покупки недоступна.

[ + – ] Горошок у трендах

Але схоже, від Staud, коштуватиме фанатам горошку 148 доларів. Набагато дорожчими були інші аксесуари. Наприклад, сумочка від французького бренду POLÈNE коштуватиме 243 долари, а вінтажний шалик від Вів'єн Вествуд, яким сумочка прикрашена, очевидно підскочив у ціні після смерті легенди панк-моди. На особливу увагу заслуговують перлинні прикраси Емілі. Вони від бренду, названого на честь його творця — уродженки Миколаєва Яни Неспер. Вона вже давно живе в Німеччині та створює витончені коштовності з перлинами.

Лавандові оборки

Ще одним нарядом із Провансу, що запам'ятовується, стала бузкова сукня із жакетом зі справжньої піни оборок. Оборки — ще один плід співпраці Iris Apfel x H&M та коштують 399 доларів.

[ + – ] Колаборація Iris Apfel x H&M була дуже вдалою Фото: Скриншот/Netflix

А чарівна корсетна мінісукня — це Giuseppe Di Morabito. І її вартість надто висока для юної маркетологині в Парижі — понад тисяча доларів. Недешеві й оригінальні туфельки на платформі — це Christian Louboutin за дві тисячі доларів.

Жакет із крильцями

Одним із найбільш незабутніх та оригінальних образів Емілі стало її вбрання на світському рауті. Шикарний жакет із "крильцями" перетягнув на себе всю увагу.

[ + – ] Один із найдорожчих образів у серіалі Фото: Скриншот/Netflix

І не дивно, адже це Dolce&Gabbana із весняної подіумної колекції 2022 року. Сатинові шортики від Miu Miu коштують тисячу доларів. А шикарні оксамитові босоніжки на платформі — Christian Louboutin за майже сім тисяч доларів.

Веселий дощовик

Навіть від дощу Емілі в Парижі ховається стильно та дорого, обравши куртку та водолазку від La Double J — разом вони коштують майже три тисячі доларів.

[ + – ] Стильний дощовик Фото: Скриншот/Netflix

До речі, валізу з обличчям дизайнера П'єра Кадо з другого сезону можна купити. Не точну копію, але його обличчя присутнє. Валіза коштує приблизно 200 доларів.

Сяючі паєтки

На початку 3 сезону Емілі одягає чудову сріблясто-фіолетову сукню Paco Rabanne з паєтками.

[ + – ] Сукня Paco Rabanne була чудова Фото: Скриншот/Netflix

Дизайнерське вбрання коштуватиме майже чотири тисячі доларів.

Ретро-купальник

Сонячний день біля басейну Емілі та Мінді проводили в чарівних купальниках.

[ + – ] Ретро-купальник для пляжної вечірки Фото: Скріншот/Netflix

І для Лілі Коллінз створили ретро-лукзавдяки картатому купальнику зі спідничкою від Leslie Amon за 250 доларів. Окуляри від LGR Twiga коштуватимуть дорожче — 450 доларів.

Романтична сукня

Біло-рожева сукня з воланами, в якій Емілі Купер хизувала майже всю останню серію третього сезону, стала однією з тих, яку любителі моди шукали по всій мережі.

[ + – ] Вінтажний Giambattista Valli в останній серії Фото: Скриншот/Netflix

Але вінтажний Giambattista Valli 2009 купити вже не вийде. Така сукня коштуватиме майже три тисячі доларів. А ніжно-лавандові сатинові туфлі Medusa Aevitas на платформі від Versace — півтори тисячі доларів.

Утім, навіть звичайні футболки і, здавалося б непомітні деталі в одязі Емілі — суцільно дизайнерські. Навіть домашня футболка в якій вона бігає перед дзеркалом, вирішуючи, як вирішити дилему з двома роботами — це вінтажна Paco Rabanne.

Нагадаємо, для постера третього сезону Лілі Коллінз сфотографувалася у шикарній сукні Giambattista Valli.

Щоправда, третій сезон не уникнув критики. Насамперед за незграбний продакт-плейсмент. Спочатку творці намагалися переконати глядачів, що McDonald's — це круто, особливо в Парижі, а потім нав'язливо рекламували автомобіль McLaren Artura та гаджети-розкладачки Samsung.