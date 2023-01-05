Приготовьте 50 тысяч гривен. Сколько стоит одеваться как Эмили в Париже
Стартовал третий сезон популярного сериала и продажи показанных в нем нарядов подскочили. Но хоть Эмили явно и одевается не по средствам, интересно узнать, сколько стоит ее гардероб.
Сериал "Эмили в Париже", разработанный звездным Дарреном Старом для Netflix, хоть и критикуют за идеальный Париж и слишком наивный сюжет, но зрительницы восхищаются нарядами главной героини и прочих персонажей, а бренды, чьи наряды попали в сериал, должны быть благодарны – ведь надетое Эмили и ее коллегами и подругами, немедленно попадает в хиты продаж.
Правда, у Даррена Стара героини, как это уже было в "Сексе в большом городе", чаще всего одеваются не по средствам. Как ранее Кэрри щеголяла в туфлях за сотни долларов, купленных на зарплату журналистки, так и маркетолог Эмили Купер появляется в стильных аутфитах от ведущих домов моды. Словом, чтобы одеться, как Эмили в Париже, будет стоить иногда дорого, а иногда неожиданно бюджетно.
Появления Эмили, роль которой исполняет Лили Коллинз, в стильных образах, — заслуга Патриции Филд. Филд – культовый художник по костюмам, которая работала над "Сексом в большом городе" НВО и давняя подруга Даррена Стара. Но в третьем сезоне ее сменила Мэрилин Фетусси, французский дизайнер по текстилю. Она обожает смешивать принты и яркие цвета. Она сама признавалась, что француженки предпочитают спокойные цвета и сдержанные образы, так что ее саму, за любовь к яркой одежде, прозвали "попугаем".
Фетусси в третьем сезоне патриотично поддерживает молодых французских дизайнеров, поэтому вещи люксовых брендов она миксует с более демократичными Koshе, Nadia Chellaoui и прочими локальными марками.
И люкса в третьем сезоне предостаточно, хоть, теоретически, Эмили и ее подруга Минди позволить их себе не могут.
А вот коллекции капризного дизайнера Пьера Кадо в третьем сезоне — настоящий кутюр. Их создали в доме моды Stéphane Rolland.
Фокус выбрал топ-10 самых запоминающихся нарядов Эмили из третьего сезона и узнал сколько они стоят.
Розовое, сердечки и мята
Сезон начался с яркого аутфита Эмили: мини-платья в сердечки, воздушного кейпа и туфель на высокой платформе приятного мятного цвета. Туфли Casadei Slingback Platform этого цвета уже распроданы, но схожие продаются со скидкой, за 587 долларов.
Платье в сердечки от Magda Butrym стоит 867 долларов, а вот воздушное пальто-кейп купить не получится, его Фитусси создала специально для сериала.
Хотя вы, возможно, не сможете достать эти вещи, но к сочетанию розового и мятного стоит присмотреться. Лето уже скоро, а значит, пора подбирать что-то яркое.
Яркий свитер и юбка цвета металлик
На прогулку с Алфи Эмили шикарный свитер с забавным узором от Essentiel Antwerp и мини-юбку в цвете металлик от Peter Dundas.
Образ она дополнила блестящими, как крылышки жуков, сапогами от Maison Skorpios. Очаровательный аутфит, который явно был не по карману юной героине – свитер и юбка вместе стоили более тысячи долларов, а сапоги – около 1500 долларов.
Оранжевое безумие
Очаровательное оранжевое платье, в котором временно безработная Эмили гуляла по Парижу, стало одним из самых недорогих, появившихся в сериале.
Это платье из культовой коллекции Iris Apfel x H&M, выпущенной в марте 2022 года. Его стоимость – около 99 долларов. Правда коллаборация 101-летней иконы стиля Айрис Апфель и H&M получилась настолько удачной, что была раскуплена за считанные дни.
Голубое платье в горошек
В одной из серий Эмили отправилась в прекрасный Прованс и подобрала для визита на лавандовые поля яркое летнее платье в модный горошек. Платье, как сообщили модные эксперты, уже к покупке недоступно.
Но схожее, от Staud, обойдется фанатам горошка в 148 долларов. Куда дороже были остальные аксессуары. Например, сумочка от французского бренда POLÈNE обойдется в 243 доллара, а винтажный шарфик от Вивьен Вествуд, которым сумочка украшена, явно подскочил в цене после смерти легенды панк-моды. Особого внимания заслуживают жемчужные украшения Эмили. Они от бренда, названного в честь его создательницы – уроженки Николаева Яны Неспер. Она уже давно живет в Германии и создает изящные драгоценности с жемчужинами.
Лавандовые оборки
Еще одним запоминающимся нарядом из Прованса стало сиреневое платье с жакетом из настоящей пены оборок. Оборки – еще один плод сотрудничества Iris Apfel x H&M и стоят 399 долларов.
А очаровательное корсетное мини-платье – это Giuseppe Di Morabito. И его стоимость слишком высока для юного маркетолога в Париже – более тысячи долларов. Недешевы и оригинальные туфельки на платформе – это Christian Louboutin за две тысячи долларов.
Жакет с крылышками
Одним из самых запоминающихся и самых оригинальных образов Эмили стал ее наряд на светском рауте. Шикарный жакет с "крылышками" перетянул на себя все внимание.
И немудрено, ведь это Dolce&Gabbana из весенней подиумной коллекции 2022 года. Сатиновые шортики от Miu Miu стоят тысячу долларов. А шикарные бархатные босоножки на платформе – это Christian Louboutin за почти семь тысяч долларов.
Веселый дождевик
Даже от дождя Эмили в Париже скрывается стильно и дорого, выбрал куртку и водолазку от La Double J – вместе они стоят почти три тысячи долларов.
К слову, чемодан с лицом дизайнера Пьера Кадо из второго сезона также можно купить. Не точную копию, но его лицо присутствует. Чемоданчик стоит около 200 долларов.
Сияющие пайетки
В начале 3 сезона Эмили надевает великолепное серебристо-фиолетовое платье Paco Rabanne с пайетками.
Дизайнерский наряд обойдется почти в четыре тысячи долларов.
Ретро-купальник
Солнечный день у бассейна Эмили и Минди проводили в очаровательных купальниках.
И для Лили Коллинз создали ретро-лук, благодаря клетчатому купальнику с юбочкой от Leslie Amon за 250 долларов. Очки от L.G.R. Twiga обойдутся дороже – в 450 долларов.
Романтичное платье
Бело-розовое платье с оборками, в котором Эмили Купер щеголяла почти всю последнюю серию третьего сезона, стало одним из тех, которое любители моды искали по всей Сети.
Но винтажный Giambattista Valli 2009 купить уже не получится. Схожее платье обойдется почти в три тысячи долларов. А нежно-лавандовые сатиновые туфли Medusa Aevitas на платформе от Versace – в полторы тысячи долларов.
Впрочем, даже обычные футболки и, казалось бы незаметные детали в нарядах Эмили – сплошь дизайнерские. Даже домашняя футболка в которой она мечется перед зеркалом, решая, как разрешить дилемму с двумя работами – это винтажная Paco Rabanne.
Напомним, для постера третьего сезона Лили Коллинз сфотографировалась в шикарном платье Giambattista Valli.
Правда третий сезон не избежал критики. В первую очередь за неуклюжий продакт-плейсмент. Сначала создатели пытались убедить зрителей, что McDonald's – это круто, особенно в Париже, а потом навязчиво рекламировали автомобиль McLaren Artura и гаджеты-раскладушки Samsung.