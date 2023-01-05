Приготовьте 50 тысяч гривен. Сколько стоит одеваться как Эмили в Париже

Стартовал третий сезон популярного сериала и продажи показанных в нем нарядов подскочили. Но хоть Эмили явно и одевается не по средствам, интересно узнать, сколько стоит ее гардероб.

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Сериал "Эмили в Париже", разработанный звездным Дарреном Старом для Netflix, хоть и критикуют за идеальный Париж и слишком наивный сюжет, но зрительницы восхищаются нарядами главной героини и прочих персонажей, а бренды, чьи наряды попали в сериал, должны быть благодарны – ведь надетое Эмили и ее коллегами и подругами, немедленно попадает в хиты продаж.

Правда, у Даррена Стара героини, как это уже было в "Сексе в большом городе", чаще всего одеваются не по средствам. Как ранее Кэрри щеголяла в туфлях за сотни долларов, купленных на зарплату журналистки, так и маркетолог Эмили Купер появляется в стильных аутфитах от ведущих домов моды. Словом, чтобы одеться, как Эмили в Париже, будет стоить иногда дорого, а иногда неожиданно бюджетно.

Появления Эмили, роль которой исполняет Лили Коллинз, в стильных образах, — заслуга Патриции Филд. Филд – культовый художник по костюмам, которая работала над "Сексом в большом городе" НВО и давняя подруга Даррена Стара. Но в третьем сезоне ее сменила Мэрилин Фетусси, французский дизайнер по текстилю. Она обожает смешивать принты и яркие цвета. Она сама признавалась, что француженки предпочитают спокойные цвета и сдержанные образы, так что ее саму, за любовь к яркой одежде, прозвали "попугаем".

Фетусси в третьем сезоне патриотично поддерживает молодых французских дизайнеров, поэтому вещи люксовых брендов она миксует с более демократичными Koshе, Nadia Chellaoui и прочими локальными марками.

И люкса в третьем сезоне предостаточно, хоть, теоретически, Эмили и ее подруга Минди позволить их себе не могут.

А вот коллекции капризного дизайнера Пьера Кадо в третьем сезоне — настоящий кутюр. Их создали в доме моды Stéphane Rolland.

Фокус выбрал топ-10 самых запоминающихся нарядов Эмили из третьего сезона и узнал сколько они стоят.

Розовое, сердечки и мята

Сезон начался с яркого аутфита Эмили: мини-платья в сердечки, воздушного кейпа и туфель на высокой платформе приятного мятного цвета. Туфли Casadei Slingback Platform этого цвета уже распроданы, но схожие продаются со скидкой, за 587 долларов.

[ + – ] Некоторые из нарядов Эмили создавались специально для сериала Фото: Скриншот/Netflix

Платье в сердечки от Magda Butrym стоит 867 долларов, а вот воздушное пальто-кейп купить не получится, его Фитусси создала специально для сериала.

Хотя вы, возможно, не сможете достать эти вещи, но к сочетанию розового и мятного стоит присмотреться. Лето уже скоро, а значит, пора подбирать что-то яркое.

Яркий свитер и юбка цвета металлик

На прогулку с Алфи Эмили шикарный свитер с забавным узором от Essentiel Antwerp и мини-юбку в цвете металлик от Peter Dundas.

[ + – ] Свитер и мини - идеальное сочетание

Образ она дополнила блестящими, как крылышки жуков, сапогами от Maison Skorpios. Очаровательный аутфит, который явно был не по карману юной героине – свитер и юбка вместе стоили более тысячи долларов, а сапоги – около 1500 долларов.

Оранжевое безумие

Очаровательное оранжевое платье, в котором временно безработная Эмили гуляла по Парижу, стало одним из самых недорогих, появившихся в сериале.

[ + – ] Платье из коллаборации Iris Apfel x H&M

Это платье из культовой коллекции Iris Apfel x H&M, выпущенной в марте 2022 года. Его стоимость – около 99 долларов. Правда коллаборация 101-летней иконы стиля Айрис Апфель и H&M получилась настолько удачной, что была раскуплена за считанные дни.

Голубое платье в горошек

В одной из серий Эмили отправилась в прекрасный Прованс и подобрала для визита на лавандовые поля яркое летнее платье в модный горошек. Платье, как сообщили модные эксперты, уже к покупке недоступно.

[ + – ] Горошек в трендах

Но схожее, от Staud, обойдется фанатам горошка в 148 долларов. Куда дороже были остальные аксессуары. Например, сумочка от французского бренда POLÈNE обойдется в 243 доллара, а винтажный шарфик от Вивьен Вествуд, которым сумочка украшена, явно подскочил в цене после смерти легенды панк-моды. Особого внимания заслуживают жемчужные украшения Эмили. Они от бренда, названного в честь его создательницы – уроженки Николаева Яны Неспер. Она уже давно живет в Германии и создает изящные драгоценности с жемчужинами.

Лавандовые оборки

Еще одним запоминающимся нарядом из Прованса стало сиреневое платье с жакетом из настоящей пены оборок. Оборки – еще один плод сотрудничества Iris Apfel x H&M и стоят 399 долларов.

[ + – ] Коллаборация Iris Apfel x H&M была очень удачной Фото: Скриншот/Netflix

А очаровательное корсетное мини-платье – это Giuseppe Di Morabito. И его стоимость слишком высока для юного маркетолога в Париже – более тысячи долларов. Недешевы и оригинальные туфельки на платформе – это Christian Louboutin за две тысячи долларов.

Жакет с крылышками

Одним из самых запоминающихся и самых оригинальных образов Эмили стал ее наряд на светском рауте. Шикарный жакет с "крылышками" перетянул на себя все внимание.

[ + – ] Один из самых дорогих образов в сериале Фото: Скриншот/Netflix

И немудрено, ведь это Dolce&Gabbana из весенней подиумной коллекции 2022 года. Сатиновые шортики от Miu Miu стоят тысячу долларов. А шикарные бархатные босоножки на платформе – это Christian Louboutin за почти семь тысяч долларов.

Веселый дождевик

Даже от дождя Эмили в Париже скрывается стильно и дорого, выбрал куртку и водолазку от La Double J – вместе они стоят почти три тысячи долларов.

[ + – ] Стильный дождевик Фото: Скриншот/Netflix

К слову, чемодан с лицом дизайнера Пьера Кадо из второго сезона также можно купить. Не точную копию, но его лицо присутствует. Чемоданчик стоит около 200 долларов.

Сияющие пайетки

В начале 3 сезона Эмили надевает великолепное серебристо-фиолетовое платье Paco Rabanne с пайетками.

[ + – ] Платье Paco Rabanne было прекрасно Фото: Скриншот/Netflix

Дизайнерский наряд обойдется почти в четыре тысячи долларов.

Ретро-купальник

Солнечный день у бассейна Эмили и Минди проводили в очаровательных купальниках.

[ + – ] Ретро-купальник для пляжной вечеринки Фото: Скриншот/Netflix

И для Лили Коллинз создали ретро-лук, благодаря клетчатому купальнику с юбочкой от Leslie Amon за 250 долларов. Очки от L.G.R. Twiga обойдутся дороже – в 450 долларов.

Романтичное платье

Бело-розовое платье с оборками, в котором Эмили Купер щеголяла почти всю последнюю серию третьего сезона, стало одним из тех, которое любители моды искали по всей Сети.

[ + – ] Винтажный Giambattista Valli в последней серии Фото: Скриншот/Netflix

Но винтажный Giambattista Valli 2009 купить уже не получится. Схожее платье обойдется почти в три тысячи долларов. А нежно-лавандовые сатиновые туфли Medusa Aevitas на платформе от Versace – в полторы тысячи долларов.

Впрочем, даже обычные футболки и, казалось бы незаметные детали в нарядах Эмили – сплошь дизайнерские. Даже домашняя футболка в которой она мечется перед зеркалом, решая, как разрешить дилемму с двумя работами – это винтажная Paco Rabanne.

Напомним, для постера третьего сезона Лили Коллинз сфотографировалась в шикарном платье Giambattista Valli.

Правда третий сезон не избежал критики. В первую очередь за неуклюжий продакт-плейсмент. Сначала создатели пытались убедить зрителей, что McDonald's – это круто, особенно в Париже, а потом навязчиво рекламировали автомобиль McLaren Artura и гаджеты-раскладушки Samsung.