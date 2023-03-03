Лілі Коллінз повторила образи з фільмів "Сніданок у Тіффані" та "Шарада"

Одрі Гепберн була однією з осіб 1960-х років, відомою своєю чарівною невинністю та елегантністю.

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Тепер зірка "Моєї прекрасної леді" Одрі Гепберн стала джерелом натхнення для фотосесії Лілі Коллінз. 33-річна американська модель та актриса відобразила класичний образ Гепберн у серії фотографій для цифрового випуску Harper's Bazaar UK.

Цей елегантний повністю чорний ансамбль складається з топа-бюстьє Schiaparelli та спідниці міді, доповнених прикрасами Dolce & Gabbana та вінтажним капелюхом Cartier, копіюючи образ Гепберн із класичного фільму "Сніданок у Тіффані" 1961 року.

[ + – ] Лілі Коллінз Фото: Instagram @lilyjcollins [ + – ] Одрі Гепберн Фото: Getty Images

Вона також з'являється у стильному капелюсі з вуаллю, повторюючи Одрі у фільмі "Шарада" 1963 року.

Лілі розповіла журналу, що головна героїня серіалу Netflix "Емілі в Парижі" змінила її життя багато в чому — від вибору моди до світогляду.

"Емілі — постійна оптимістка, так що грати її — прекрасне знайоме почуття. Я думаю, що її присутність у моєму житті дійсно допомогла мені… Мені подобається, що вона безсоромно залишається самою собою".

Незважаючи на широкий бекграунд актриси, саме Емілі Купер полюбилася глядачам у всьому світі.

"Мене постійно називають Емілі, особливо коли я виходжу на вулицю в Парижі, — зізнається Коллінз. Я чую, як її ім'я вигукують на мене — це дико".

Нагадаємо, Лілі Коллінз виклала кумедне відео зі зйомок третього сезону "Емілі в Парижі". Офіційно ще не повідомлялося про продовження популярної картини про американку в столиці Франції, проте неоднозначне закінчення останнього епізоду третього сезону натякає на четверту частину.

Також Фокус писав, що Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць Белла Хадід та Мадонна.