В Бразилии для публики открыли золотой мавзолей легендарного Пеле

Мавзолей легенды футбола находится в Сантосе на кладбище, занесенном в книгу рекордов Гиннесса.

В Бразилии для посещения открыли мавзолей Пеле. Легенда футбола похоронен на "стадионе" с искусственным газоном, а в самом строении постоянно транслируются крики и овации ликующих болельщиков. Об этом пишет Daily Mail.

Сам футболист похоронен под золотым надгробием, на котором выгравированы сцены его величайших триумфов. Также в мавзолее есть зал с памятными вещами футболиста, а на входе стоят две его золотые статуи.

Могила Пеле находится в Сантосе, неподалеку от Сан-Паулу, на известном кладбище "Экуменика", занесенном в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Доступ в мавзолей, который носит официальное название Memorial do Rei ("Мемориал Короля"), бесплатный, желающим туда попасть нужно зарегистрироваться и забронировать время на сайте кладбища. Правда, в день мемориал могут посетить только 60 человек.

Мемориал Пеле

Проект мемориала был разработан владельцем многоэтажного некрополя Пепе Альстутом, который скончался в 2018 году. Бразильский футболист зарезервировал место на этом кладбище в 2003 году. Изначально Пеле хотели похоронить на 9 этаже, чтобы он возвышался над стадионом клуба "Сантос", но в итоге семья выбрала второй этаж для удобства фанатов.

Сын Пеле у золотого гроба отца Фото: Getty Images

Пеле — единственный футболист в истории, выигравший три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В "Сантосе" Пеле играл с 1956 по 1974 год.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.

Пеле был похоронен 3 января, На прощание с легендой пришли более 230 тысяч человек, очередь растянулась на несколько километров.

Чтобы почтить его память, в словари португальского языка имя Пеле включили в качестве прилагательного для описания человека, который является "исключительным, несравненным, уникальным".

Напомним, после смерти Пеле выяснилось, что он упомянул в завещании не только семь своих официальных детей, но и молодую женщину, чья мать утверждала, что у них была связь в 1980-х. Если тест ДНК подтвердит родство, то Мария ду Сокорро Азеведу получит часть состояния футбольной легенды.