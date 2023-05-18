Внебрачный сын Шварценеггера снова показал сходство с отцом (фото)

Парень продолжает искать себя в разных видах спорта, работает риэлтором и снимается в кино.

25-летний внебрачный сын голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баэна, который из пяти детей звезды получился самым похожим на своего знаменитого отца, продолжает работать над своей фигурой, мечтая, как и Арни, выиграть когда-то титул "Мистер Олимпия". Однако только на бодибилдинге он не останавливается и прокачивает форму в американском футболе. Парень поделился в сторис снимками и видео, где позирует в шортах, гольфах и белых кроссовках, демонстрируя свои мускулы.

Джозеф Баэна пробует себя в американском футболе

Джозефу не привыкать щеголять своим точеным прессом, и он часто делится снимками занятий в тренажерном зале. Теперь он еще рассказывает и об актерских буднях. Баэна собирается сыграть главную роль в боевике вместе с Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом. Джозеф исполнит роль молодого помощника шерифа по имени Уолли. Боевик рассказывает о ветеране спецназа Ли Ганнере (Хемсворт), который берет двух своих сыновей в поход, где они натыкаются на лабораторию по производству фентанила и похищаются наркоторговцами.

Ганнер не остановится ни перед чем, чтобы вернуть своих детей. Ему придется столкнуться не только с преступным картелем, но также с ФБР и местной полицией.

Ранее Баэна уже появился в картине "Стрелок", сценаристом и режиссером которой выступил Дмитрий Логотети.

В перерывах между съемками он работает агентом по недвижимости, но в будущем хочет полностью переключиться на киноиндустрию. В прошлом году Джозеф получил свою первую главную роль в грядущем научно-фантастическом фильме Джона Малковича "Колесница".

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер дал откровенный комментарий по поводу своего развода и признался в любви бывшей жене Марии Шрайвер.