Арнольд Шварценеггер признался, что до сих пор любит бывшую жену

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер объявили о своем разрыве еще в 2011 году, однако, официально процесс развода закончился в 2021.

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75-летний американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер признался, что до сих пор любит свою бывшую жену Марию Шрайвер. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Звезда "Терминатора" все еще очень любит свою экс-жену Марию Шрайвер, несмотря на счастливые отношения со своей новой девушкой-физиотерапевтом Хизер Миллиган. 75-летний Шварценеггер рассказал о любви, которую он испытывает к обеим женщинам, а также о разводе с 67-летней Марией Шрайвер после своей неверности.

"В конце концов, ты двигаешься дальше. У меня есть замечательная девушка Хизер Миллиган, которая очень успешна. Я действительно горжусь ею и люблю ее. В то же время я люблю свою жену", – сказал он изданию.

"Мы с ней очень хорошие друзья и очень близки, и мы очень гордимся тем, как воспитали наших детей. Несмотря на то, что у нас была такая драма, мы вместе праздновали Пасху, День матери, Рождество вместе, все дни рождения — все вместе", – продолжил он.

Мария Шрайвер

У бывших супругов четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер. Звезда "Терминатора" и журналистка начали встречаться в 1977 году и поженились в 1986. Они развелись в 2011 году после того, как Арнольд признался, что стал отцом ребенка от их домработницы, и они завершили свой развод только в 2021.

Несмотря на то, что он все еще чувствует и верит в любовь, бывший губернатор Калифорнии сказал, что не скучает по браку.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер Фото: Getty Images

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra встретилась с Арнольдом Шварценеггером в Вене.

Также Фокус писал об откровении Арнольда Шварценеггера по поводу его развода с Марией Шрайвер.