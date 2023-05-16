Kalush Orchestra встретились с Арнольдом Шварценеггером на саммите в Вене

Музыканты поблагодарили знаменитого актера за приглашение и поддержку Украины. Первая встреча артистов прошла в прошлом году во время благотворительного тура в США, когда Шварценеггер пригласил их к себе в гости.

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Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пригласил украинских музыкантов из группы Kalush Orchestra на Austrian World Summit. 15 мая артисты выложили в соцсети совместное фото со звездой фильма "Терминатор" в своем Instagram.

Победители "Евровидения 2022" признались, что очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства.

"Йо! Мы снова встретились с легендой Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер пригласил нас сегодня на свой саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", — отметили артисты.

Как известно, это уже не первая встреча победителей музыкального конкурса "Евровидение-2022" с кумиром. Осенью прошлого года Шварценеггер встретился с артистами из Kalush Orchestra, когда они гастролировали с благотворительными концертами по США. Тогда Шварценеггер пригласил музыкантов к себе домой и вышел на встречу с домашним осликом.

Также напомним, в июне 2022 гола знаменитый актер, бывший губернатор Калифорнии, выступил на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене и раскритиковал европейских политиков за то, что они продолжают покупать топливо у России.

На днях, стало известно, что в снятом для финала "Евровидения 2023" клипе Kalush Orchestra на песню-триумфатора прошлого конкурса "Стефания" появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.