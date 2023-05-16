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Україна

Kalush Orchestra зустрілися з Арнольдом Шварценеггером на саміті у Відні

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Фото: instagram.com/kalush.official | Артисти з Kalush Orchestra знову побачили кумира дитинства

Музиканти подякували знаменитому акторові за запрошення та підтримку України. Перша зустріч артистів відбулася минулого року під час благодійного туру до США, коли Шварценеггер запросив їх до себе у гості.

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Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер запросив українських музикантів з гурту Kalush Orchestra на Austrian World Summit. 15 травня артисти виклали у соцмережі спільне фото з зіркою фільму "Термінатор" у своєму Instagram.

Переможці "Євробачення 2022" зізналися, що дуже раді знову зустрітися та поспілкуватися з кумиром дитинства.

"Йо! Ми знову зустрілися з легендою Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на свій саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися та поспілкуватися з кумиром дитинства", — зазначили артисти.

Як відомо, це вже не перша зустріч переможців музичного конкурсу "Євробачення-2022" з кумиром. Восени минулого року Шварценеггер зустрівся з артистами з Kalush Orchestra, коли вони гастролювали з благодійними концертами у США. Тоді Шварценеггер запросив музикантів до себе додому і вийшов на зустріч з домашнім осликом.

Також нагадаємо, у червні 2022 року знаменитий актор, колишній губернатор Каліфорнії, виступив на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні і розкритикував європейських політиків за те, що вони продовжують купувати паливо у Росії.

Днями стало відомо, що у знятому для фіналу "Євробачення 2023" кліпі Kalush Orchestra на пісню-тріумфатора минулого конкурсу "Стефанія" з'явилася принцеса Уельська Кейт Міддлтон.