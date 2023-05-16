Kalush Orchestra зустрілися з Арнольдом Шварценеггером на саміті у Відні

Музиканти подякували знаменитому акторові за запрошення та підтримку України. Перша зустріч артистів відбулася минулого року під час благодійного туру до США, коли Шварценеггер запросив їх до себе у гості.

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Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер запросив українських музикантів з гурту Kalush Orchestra на Austrian World Summit. 15 травня артисти виклали у соцмережі спільне фото з зіркою фільму "Термінатор" у своєму Instagram.

Переможці "Євробачення 2022" зізналися, що дуже раді знову зустрітися та поспілкуватися з кумиром дитинства.

"Йо! Ми знову зустрілися з легендою Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на свій саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися та поспілкуватися з кумиром дитинства", — зазначили артисти.

Як відомо, це вже не перша зустріч переможців музичного конкурсу "Євробачення-2022" з кумиром. Восени минулого року Шварценеггер зустрівся з артистами з Kalush Orchestra, коли вони гастролювали з благодійними концертами у США. Тоді Шварценеггер запросив музикантів до себе додому і вийшов на зустріч з домашнім осликом.

Також нагадаємо, у червні 2022 року знаменитий актор, колишній губернатор Каліфорнії, виступив на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні і розкритикував європейських політиків за те, що вони продовжують купувати паливо у Росії.

Днями стало відомо, що у знятому для фіналу "Євробачення 2023" кліпі Kalush Orchestra на пісню-тріумфатора минулого конкурсу "Стефанія" з'явилася принцеса Уельська Кейт Міддлтон.