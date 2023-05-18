Брат Кейт Миддтон сделал пожертвование в организацию, которая помогает собакам с Украины

Брат принцессы Уэльской пошел по ее стопам в любви к животным.

36-летний предприниматель Джеймс Миддлтон сообщил в своем Instagram-аккаунте, что пожертвовал корм для собак из своей компании Ella & Co волонтерской организации K9 Rescue International, которая кормит и спасает бездомных собак, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину.

В подписи к трогательному ролику, где собаки едят его пожертвования, Джеймс написал: "Я всегда считал, что собаки — одни из самых чистых существ на земле, и они не заслуживают ничего, кроме любви и заботы. Я горжусь тем, что недавно пожертвовал партию собачьего корма холодного отжима Ella & Co благотворительной организации @k9rescueinternational, которая занимается кормлением и спасением бездомных собак в Украине. Это небольшая команда, которая имеет большое значение, и для меня большая честь сыграть небольшую роль в их усилиях. Я так благодарен, что есть организации, которые делают все возможное, чтобы помочь поддержать эти невинные души. Давайте продолжим менять мир к лучшему, по одной тарелке за раз".

Джеймс растрогал поклонников в январе этого года, когда сообщил, что его собака Элла скончалась. Ранее он рассказывал, что пушистый любимец помогал ему справиться с депрессией. В 2020 году британский предприниматель ходил на терапию, а Элла составляла ему компанию.

"Мне поставили этот диагноз, и Элла приходила на все мои сеансы терапии, на которые я с самого начала не хотел идти, — сказал он тогда. — Но рядом с ней я действительно стал увереннее понимать, что у меня психическое заболевание. Я бы даже сказал, что обязан Элле жизнью, а она этого не знает".

Также Фокус писал, что Джеймс Миддлтон рассказал об особом аксессуаре, который он взял на коронацию.