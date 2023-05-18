Принц Гарри и Меган Маркл тратят много денег на охрану: о какой сумме идет речь

Герцоги Сассекские тратят на безопасность своей семьи огромную сумму.

Принц Гарри и Меган Маркл платят 2 миллиона долларов в год за безопасность себя и своих детей после того, как королевская семья забрала их телохранителей, но даже это не защитило их от "почти смертельной" автомобильной погони с участием папарацци. Об этом пишет PageSix.

Частная охрана настолько важна для пары, что в прошлом году Гарри даже подал в суд на британские власти после того, как в соответствии с законодательством Великобритании ему было запрещено иметь при себе частную вооруженную охрану в Англии. Герцог Сассекский также сказал, что частная охрана является одной из причин его стремления подписать выгодные сделки в США, где они живут живет с Маркл с тех пор, как оставили свои королевские обязанности в 2020 году.

Эксперты по безопасности сообщили Forbes в 2021 году, что круглосуточная охрана Гарри и Меган могла стоить даже до 3 миллионов долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Накануне стало известно, что машину герцогов Сассекских более двух часов преследовали "крайне агрессивные папарацци", которые создали аварийную ситуацию.

"Прошлой ночью герцог и герцогиня Сассекские и мисс Рэгланд были вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню от группы крайне агрессивных папарацци в течении двух часов, что привело к многочисленным близким столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка. Хотя быть публичной фигурой вызывает определенный интерес со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности", — рассказал представитель пары.

Ранее в тот вечер Меган Маркл стала почетным гостем на мероприятии, получив награду Women of Vision от Глории Стайнем, легендарной феминистки и соучредительницы Фонда для женщин. 89-летняя Стайнем вручила герцогине Сассекской награду за "ее глобальную деятельность по расширению прав и возможностей женщин и девочек" в честь 50-летия фонда.