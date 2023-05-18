День вышиванки. Самые интересные факты про национальную одежду украинцев

В Украине День вышиванки начали отмечать в 2006 году, а создавать с ней стильные образы начал еще Иван Франко.

Сегодня в Украине и в украинских диаспорах по всему миру отмечают День вышиванки. Это народный праздник с плавающей датой. Отмечают его с 2006 года, после того, как студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила однокурсникам в один день прийти в вышиванках на занятия. Инициативу поддержали преподаватели, а после подхватили и жители других городов. Теперь ежегодно в третий четверг мая украинцы празднуют День вышиванки.

Известно, что вышитые сорочки носили во многих культурах, ведь по сути это был самый доступный способ украсить свою одежду. Самые старые вышиванки в Украине археологи обнаружили возле села Мизин в Черниговской области, некоторые историки утверждают, что их начали создавать еще в эпоху палеолита. И в курганах сарматов в Николаевской области были найдены остатки шерстяной одежды, украшенной вышивкой.

Вышиванка идеально вписывается в совремнный образ

Также в вышиванки были найдены в Киево-Печерской лавре. Их вышивала мать гетьмана Мазепы. Сейчас вышиванка стала популярной современной одеждой, ведь она отлично вписывается в стильные образы, а украинские дизайнеры создают даже платья-вышиванки, которые носят по всему миру. Также появляются вышиванки с новыми актуальными орнаментами. Так, в прошлом году Владимир Зеленский примерил вышиванку с танками.

Владимир Зеленский в вышиванке с танками Фото: Офис президента

Фокус собрал самые интересные факты о украинской вышиванке.

Традиционные узоры

Традиционный орнамент на вышиванке — геометрический. Цветы появились гораздо позже. Интересно, но популяризировал их производитель парфюмерии "Брокаръ и К°". Его супруга Шарлотта Равэ предложила дополнять недорогую косметику для среднего класс листочками с образцами вышивки. И так растительные мотивы постепенно интегрировались в народные орнаменты.

Цветы появились на вышиванках сравнительно недавно

"Брокарская" вышивка оказала большое влияние на украинскую вышивку XIX – XX веков. Впрочем, ценителям народных промыслов такая мода не нравилась, ведь она не имела исторических корней.

Вышивка — оберег

Узор на вышиванке и сам узор – это оберег. Поэтому им украшали ту часть одежды, которая прикрывала самые уязвимые части тела – солнечное сплетение, горло, сердце. А орнамент нес в себе зашифрованное послание, смысл которого со временем был утерян, ведь мастерицы просто вышивали те же узоры, что их бабушки и прабабушки.

Традиционные цвета

Для вышиванки используются три основных цвета: черный, красный, белый. Цветовые вариации создавали благодаря натуральным растительным красителям. Черный символизировал горе и печаль, красный – радость и любовь, белый — чистоту, голубой – женское начало, желтый – надежду.

Традиционные цвета для вышиванки: красный и черный

Но цветные нитки стоили дорожке, так что чаще всего вышиванки создавались с орнаментами из основных цветов. к тому же черные нитки не выцветали на солнце, так что их часто использовали для создания узоров.

Борщевский стиль

Самыми узнаваемыми вышиванками являются борщевские, то есть созданные в селе Борщев Тернопольской области. Они украшены плотной вышивкой, в которой преобладает черный цвет.

Вышиванки в борщевском стиле Фото: Facebook / "Файне місто"

По преданию, Борщевский край был местом постоянных нападений турок и татар в 15-17 веке. Мужское население уничтожалось, женщин забирали в плен. Когда в одном из сел были убиты все мужчины, женщины в знак скорби дали обет носить траур в течение нескольких, как утверждают некоторые исследователи семи, поколений и даже венчаться в церкви именно в рубашках вышитых черными нитками.

Без узелков

Принципиально, чтобы при вышивке не было узелков на изнанке. Считалось, что это принесет несчастье тем, кто будет носить вышиванку. Так что нитки просто прятались среди вышивки. Насчитывается около ста швов вышивки. Самые популярные из них: крестик, гладь, плетение, ползунок и низь. И популярный крестик появился намного позже, чем остальные стили вышивки.

Особый смысл вышиванки

Купить вышиванку было раньше невозможно, ее для себя и семьи вышивали самостоятельно. Девушка вышивала сорочку жениху. Причем так проверяли его после на верность. Если после стирки выбеленное полотно потемнело, значит, возлюбленный изменил. А для новорожденных шили первую сорочку из вышиванок его родителей, чтобы она его оберегала от несчастий. Вопреки общепринятому мнению, украинцы нарядные вышиванки не носили каждый день. Это была праздничная одежда из выбеленного полотна с богатой вышивкой. На каждый день была одежда попроще, так называемая "буденка" из простого полотна и не слишком нарядная.

Икона моды Иван Франко

Первым соединил вышиванку с обычной одеждой писатель Иван Франко. Он надевал ее под пиджак. Именно в таком виде писателя изобразили на 20-гривневой купюре.

Иван Франко сочетал вышиванку и современную одежду Фото: Скриншот

Также он много сделал для сохранения истории вышиванки и ее уникальных стилей. А одним из первых среди звезд вышиванку примерил Джим Моррисон.

Стили разных регионов

Стиль вышиванки различается от региона к региону Украины. Так, в Полтавской области было популярно вышивать белые узоры на белом полотне, в Закарпатской области вышивка была более плотной и разноцветной.

Стиль вышиванок разный в каждом регионе Украины Фото: соцсети

В Днепропетровской и Волынской областях предпочитали красный цвет, в Ровенской области – мережку, в Сумской – мережку и черную вышивку.

Напомним, ранее Фокус писал, как сочетать вышиванку с современной одеждой.