Гвинет Пэлтроу показала свое имение за 5 млн долларов (фото, видео)

Звезда экрана живет рядом с принцем Гарри и Меган Маркл в Монтесито.

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу показала свое роскошное имение за 5 млн долларов в Монтесито.

Расположенный среди особняков таких знаменитостей, как Опра Уинфри, Эллен Дедженерес, принц Гарри и Меган Маркл, дом Гвинет Пэлтроу, приобретенный почти за 5 миллионов долларов, есть не чем иным, как зрелищем.

Оскароносная актриса и основательница Goop недавно позволила своим подписчикам в Instagram заглянуть в свое роскошное жилье, умело использовав свой любимый весенний наряд как идеальный повод.

Войдя в роскошное имение Гвинет, можно сразу увидеть зеркало в золотой раме, скомпонованную мраморную полку и насыщенный темный деревянный пол.

Со стороны стоит изысканная, хорошо укомплектованная коктейльная чаша, которая придает нотки игривому изяществу и величию.

У входа Пэлтроу можно было увидеть в повседневной рубашке в синюю и белую полоску, в сочетании с темно-синими джинсами и темной курткой с пряжками на рукавах.

Гвинет Пэлтроу

В этом имении также есть огромная гардеробная, которая превратилась в просторную комнату, где Гвинет позировала для селфи в белой блузке с фальшивым вырезом и длинной юбке-карандаше. Добавив нотку "ботанского шика" к своему образу, она надела очки-авиаторы.

Имение Гвинет Пэлтроу

Напомним, Гвинет Пэлтроу сравнила своих звездных бывших.

Также Фокус писал о нежном образе 50-летней Гвинет Пэлтроу.