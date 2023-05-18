"Лучший папа": Виктория Бекхэм поделилась архивными кадрами с отцом (фото)

Знаменитость трогательно поздравила своего отца с днем рождения.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась редкими кадрами со своим отцом. Снимки супруга Дэвида Бекхэма опубликовала в Instagram.

Многодетная мама поздравила своего папу Энтони Адамса с днем рождения.

"С днем рождения, лучший папа в мире 💗 Мы все тебя очень любим! Целую хх", — подписала карусель архивных фото Виктория Бекхэм.

Наряду с приветствием звезда поделилась кадрами, на которых она и именинник "возвращаются к ее детству" в Эссексе. На одном из снимков Виктория еще маленькая и сидит на коленях у своего папы, а на другом уже подросток и сияет, обнимая Энтони.

Виктория Бекхэм поздравила своего отца с днем рождения

"Ромео — твой близнец на пятом фото", "С днем рождения твоего замечательного папу 🥳", "Интересно, почему ты больше не улыбаешься?…. 🤷" — пишут в комментариях фолловеры британской звезды.

Отметим, что у Виктории Бекхэм есть младшая сестра Луиза и брат Кристиан. Они с Дэвидом Бекхэмом воспитывают четырех наследников – сыновей Ромео, Бруклина, Круза и дочь Харпер.

Напомним, Виктория Бекхэм вышла в свет в идеальном total-black образе.

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