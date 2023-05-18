Вдохновляемся звездами: какой маникюр сделать на Последний звонок-2023

Дженнифер Лопес по-новому посмотрела на французскую классику.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес демонстрирует идеальный маникюр на праздник Последнего звонка-2023. Снимками своей новой работы делится известный нейл-мастер Голливуда Том Бачик в Instagram.

Звезда экрана выбрала для окончания весны и встречи лета бежевый оттенок с блестками, видоизменив классический французский дизайн ногтей.

"💫 Небесный французский 💫 @JLO для @themothernetlix", — подписал свою работу Том Бачик, ведь Джей Ло сейчас активно продвигает свой новый фильм "Мать".

Формой послужил "округленный квадрат", а блестками покрыли свободный край ногтя.

Такой маникюр станет идеальным вариантом для линейки в школе, ведь одновременно он сдержанный и является интересным решением.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

"Абсолютно божественно 😇✨🤍", "Ты удивляешь каждый раз 🤌🏼✨", "Ты всегда лучший ❤️", — комментируют новую работу фолловеры мастера, к которому обращаются Никола Пельтц, Селена Гомес и другие звезды Голливуда.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

Напомним, Джей Ло показала идеальный маникюр на лето 2023 года.

Также Фокус писал об идеальном маникюре на май 2023 от Селены Гомес.