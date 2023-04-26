Селена Гомес показала идеальный маникюр на май 2023 (фото)

Вместе с этим артистка намекнула на свое присутствие на Met Gala 2023.

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30-летняя американская певица Селена Гомес показала, какой маникюр стоит сделать в мае 2023 года. Снимком своей свежей работы делится в Instagram знаменитый нейл-мастер Том Бачик.

Во второй половине весны звезда сцены сделала ставку на темные блестки. Они переливаются на свете, что делает ваш маникюр еще интереснее. Что касается формы ногтей, то Селена Гомес выбрала "миндаль".

"Одна неделя до Met и возвращаю его к моему первому в жизни #MetGala Мани на @selenagomez 🖤", — прокомментировал свою весеннюю работу Том Бачик.

Новый маникюр Селены Гомес

"Это намек 👀", "хорошие времена, когда она была на Met", "Ты сделала такие идеальные ногти для Met Gala 🥺💜", — комментируют фолловеры Тома Бачика, обсуждая будущее присутствие на ежегодном балу Института костюма Селены Гомес.

Клиентками Тома Бачика становятся самые известные звезды современности: Дженнифер Лопес, Никола Пельтц, Селена Гомес, Оливия Родриго и т.д. Мастер часто показывает свои работы в соцсетях, чем задает новые тренды на модный маникюр.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, на какой маникюр также следует обратить внимание весной и летом 2023 года.

Также Фокус писал о другой вариации весенне-летнего маникюра 2023 от Селены Гомес.