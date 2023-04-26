Селена Гомес показала ідеальний манікюр на травень 2023 (фото)

Разом з цим, артистка натякнула на свою присутність на Met Gala 2023.

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30-річна американська співачка Селена Гомес показала, який манікюр варто зробити у травні 2023. Знімком своєї свіжої роботи ділиться в Instagram знаменитий нейл-майстер Том Бачик.

У другій половині весни зірка сцени зробила ставку на темні блискітки. Вони переливаються на світлі, що робить ваш манікюр ще більш цікавим. Щодо форми нігтів, то Селена Гомес обрала "мигдаль".

"Один тиждень до Met і повертаю його до мого першого в житті #MetGala Мані на @selenagomez 🖤", — прокоментував свою весняну роботу Том Бачик.

Новий манікюр Селени Гомес

"Це натяк👀", "гарні часи, коли вона була на Met", "Ти зробила такі ідеальні нігті для Met Gala 🥺💜", — коментують фоловери Тома Бачика, обговорюючи майбутню присутність на щорічному балу Інституту костюма Селени Гомес.

Клієнтками Тома Бачика стають найвідоміші зірки сучасності: Дженніфер Лопес, Нікола Пельтц, Селена Гомес, Олівія Родріго тощо. Майстер часто показує свої роботи в соцмережах, чим задає нові тренди на модний манікюр.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, на який манікюр також варто звернути увагу навесні та влітку 2023.

Також Фокус писав про іншу варіацію весняно-літнього манікюру 2023 від Селени Гомес.