19 мая 2023 года: Иова Многострадального — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с родственниками и бездельничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Иова Многострадального. Во времена Моисея он был известен как благочестивый человек. У него была большая семья. Когда-то дьявол вмешался в его жизнь и лишил Иова всего, что у него было, а также поразил его страшной болезнью. В это время его жена много работала и постоянно жаловалась Иову на страдания. Он отвечал ей, что Бог не нагружает людей более, чем они могут вынести, и поэтому они должны быть благодарными. За свою глубокую веру Господь наградил Иова, вернув ему все утраченное в изобилии. С тех пор святой прожил еще 140 лет.
Что нельзя делать 19 мая:
- ссориться с родственниками;
- бездельничать, ведь можно заболеть;
- утром лучше не высаживать горох.
Народные приметы и поверья:
- туман утром — еще долго не будет дождей;
- солнечный и яркий день к жаркому лету;
- обильная роса – уродят огурцы.
День ангела празднуют:
Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
Родились в этот день:
1881 год — Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики (1923—1938).
1989 год – Позитив, украинский певец и музыкант;
1992 год — Сэм Смит, британский певец, автор песен, обладатель 4 премий "Грэмми", "Оскара" и др. наград.
Также в этот день:
1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;
1649 год — Англия становится республикой;
1998 год — из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.