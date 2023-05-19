В Сети призвали к бойкоту Adidas после рекламы женского купальника

По мнению пользователей, такая реклама "стирает женщин с лица земли".

Один из крупнейших брендов спортивных товаров Adidas представил на своем сайте женский сдельный купальник Adidas Pride 2023 и оказался в эпицентре скандала из-за того, что в качестве модели выбрал мужчину, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что купальник продается в разделе для женщин за $70, для его рекламы почему-то выбрали модель противоположного пола. У него, естественно, волосатая грудь и выпуклость в области промежности. При этом не указано, идентифицирует ли модель себя как мужчину или как трансгендера.

Фото: Adidas Фото: Adidas Фото: Adidas

Купальник был создан южноафриканским дизайнером Ричем Мниси и выпущен в честь Месяца гордости. Adidas заявил, что купальный костюм — это "праздник самовыражения, воображения и непоколебимой веры в то, что любовь объединяет". Отметим, что точно такой же купальник представлен на девушке размера plus-size.

Аналогичній купальник прорекламировала девушка plus-size Фото: Adidas

Линия Adidas Pride также включает футболки, шорты и спортивную одежду с надписью "Love Wins", которые также носят модели-мужчины

Выбор модели для рекламы вызвал возмущение в социальных сетях. Хэштег #BoycottAdidas стал популярным, и известные спортсмены обрушились на компанию.

В соцсетях призвали бюойкотировать спортивный бренд

"Женские купальники не украшены выпуклостями. Я не понимаю, почему компании добровольно делают это с собой. Они могли бы хотя бы сказать, что костюм "унисекс", но не сказали, потому что он стирает с лица земли женщин", – написала в Twitter американская звезда плавания, ставшая активисткой за права женщин Райли Гейнс.

"Кто говорит этим крупным корпорациям отчуждать женщин, составляющих половину населения, для того, чтобы продавать трансгендерам, доля которых составляет менее 1%? Бизнес нужен для прибыли, а не для политики. Это не имеет смысла. Кто говорит им делать это?", – вторит ей конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.

"Я достаточно взрослая, чтобы помнить, когда женщины на самом деле рекламировали женские купальные костюмы, а не мужские", – добавила представитель республиканцев от Южной Каролины Нэнси Мейс.

"Просто взгляните на эту женственную выпуклость… Adidas яростно использует биологических мужчин-моделей для рекламы женских купальников и бюстгальтеров", "Adidas запускает новую линейку женских купальников "Pride Collection" — используя МУЖЧИНУ для рекламы спортивных бюстгальтеров и ЖЕНСКИХ купальников, черт возьми. Честно", "Ничто так не продает купальник, как волосатая грудь и выпуклость в промежности", – пишут другие пользователи.

Многие также пошутили, что Adidas и Nike борются за то, кто может "разориться" первым после того, как конкуренты "все больше просыпаются". Все потому, что в апреле в Nike использовали трансгендерную звезду социальных сетей Mulvaney (Малвани) для продвижения своей спортивной одежды.

После этого в TikTok начался "Burn Bra Challenge", и многие раскритиковали выбор Nike.

Коснулось подобное и компании, выпускающей самое дорогое пиво в мире Bud Light. Продажи напитка резко упали после того, как его прорекламировал все тот же влиятельный трансгендер Дилан Малвани.

Реклама от трансгендера Дилана Малвани

Ранее Фокус писал, что Adidas разорвал сотрудничество с Канье Уэстом.