В Сети призвали к бойкоту Adidas после рекламы женского купальника
По мнению пользователей, такая реклама "стирает женщин с лица земли".
Один из крупнейших брендов спортивных товаров Adidas представил на своем сайте женский сдельный купальник Adidas Pride 2023 и оказался в эпицентре скандала из-за того, что в качестве модели выбрал мужчину, пишет Daily Mail.
Несмотря на то, что купальник продается в разделе для женщин за $70, для его рекламы почему-то выбрали модель противоположного пола. У него, естественно, волосатая грудь и выпуклость в области промежности. При этом не указано, идентифицирует ли модель себя как мужчину или как трансгендера.
Купальник был создан южноафриканским дизайнером Ричем Мниси и выпущен в честь Месяца гордости. Adidas заявил, что купальный костюм — это "праздник самовыражения, воображения и непоколебимой веры в то, что любовь объединяет". Отметим, что точно такой же купальник представлен на девушке размера plus-size.
Линия Adidas Pride также включает футболки, шорты и спортивную одежду с надписью "Love Wins", которые также носят модели-мужчины
Выбор модели для рекламы вызвал возмущение в социальных сетях. Хэштег #BoycottAdidas стал популярным, и известные спортсмены обрушились на компанию.
"Женские купальники не украшены выпуклостями. Я не понимаю, почему компании добровольно делают это с собой. Они могли бы хотя бы сказать, что костюм "унисекс", но не сказали, потому что он стирает с лица земли женщин", – написала в Twitter американская звезда плавания, ставшая активисткой за права женщин Райли Гейнс.
"Кто говорит этим крупным корпорациям отчуждать женщин, составляющих половину населения, для того, чтобы продавать трансгендерам, доля которых составляет менее 1%? Бизнес нужен для прибыли, а не для политики. Это не имеет смысла. Кто говорит им делать это?", – вторит ей конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.
"Я достаточно взрослая, чтобы помнить, когда женщины на самом деле рекламировали женские купальные костюмы, а не мужские", – добавила представитель республиканцев от Южной Каролины Нэнси Мейс.
"Просто взгляните на эту женственную выпуклость… Adidas яростно использует биологических мужчин-моделей для рекламы женских купальников и бюстгальтеров", "Adidas запускает новую линейку женских купальников "Pride Collection" — используя МУЖЧИНУ для рекламы спортивных бюстгальтеров и ЖЕНСКИХ купальников, черт возьми. Честно", "Ничто так не продает купальник, как волосатая грудь и выпуклость в промежности", – пишут другие пользователи.
Многие также пошутили, что Adidas и Nike борются за то, кто может "разориться" первым после того, как конкуренты "все больше просыпаются". Все потому, что в апреле в Nike использовали трансгендерную звезду социальных сетей Mulvaney (Малвани) для продвижения своей спортивной одежды.
После этого в TikTok начался "Burn Bra Challenge", и многие раскритиковали выбор Nike.
Коснулось подобное и компании, выпускающей самое дорогое пиво в мире Bud Light. Продажи напитка резко упали после того, как его прорекламировал все тот же влиятельный трансгендер Дилан Малвани.
Ранее Фокус писал, что Adidas разорвал сотрудничество с Канье Уэстом.