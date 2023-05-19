У мережі закликали до бойкоту Adidas після реклами жіночого купальника

На думку користувачів, така реклама "стирає жінок".

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Один з найбільших брендів спортивних товарів Adidas представив на своєму сайті жіночий суцільний купальник Adidas Pride 2023 й опинився в епіцентрі скандалу через те, що в якості моделі обрав чоловіка, пише Daily Mail.

Незважаючи на те, що купальник продається у розділі для жінок за $70, для його реклами чомусь вибрали модель протилежної статі. У нього, природно, волохаті груди й опуклість в області промежини. При цьому не вказано, модель ідентифікує себе як чоловіка чи як трансгендера.

Фото: Adidas Фото: Adidas Фото: Adidas

Купальник був створений південноафриканським дизайнером Річем Мнісі та випущений на честь Місяця гордості. Adidas заявив, що купальний костюм — це "свято самовираження, уяви та непохитної віри в те, що любов поєднує". Зазначимо, що такий же купальник представлений на дівчині розміру plus-size.

Аналогічний купальник прорекламувала дівчина plus-size Фото: Adidas

Лінія Adidas Pride також включає футболки, шорти та спортивний одяг з написом "Love Wins", які також носять моделі-чоловіки

Вибір моделі реклами викликав обурення у соціальних мережах. Хештег #BoycottAdidas став популярним, і відомі спортсмени та політики розкритикували компанію.

У соцмережах закликали бюойкотувати спортивний бренд

"Жіночі купальники не прикрашені опуклостями. Я не розумію, чому компанії добровільно роблять це із собою. Вони могли б хоча б сказати, що костюм "унісекс", але не сказали, тому що він стирає з лиця землі жінок", — написала у Twitter. американська зірка плавання стала активісткою за права жінок Райлі Гейнс.

"Хто говорить цим великим корпораціям відчужувати жінок, які становлять половину населення, для того, щоб продавати трансгендерам, частка яких становить менше 1%? Бізнес потрібен для прибутку, а не для політики. Це не має сенсу. Хто каже їм робити це?", – вторить їй конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін.

"Я досить доросла, щоб пам'ятати, коли жінки насправді рекламували жіночі купальні костюми, а не чоловічі", – додала представник республіканців від Південної Кароліни Ненсі Мейс.

"Просто погляньте на цю жіночну опуклість… Adidas затято використовує біологічних чоловіків-моделей для реклами жіночих купальників і бюстгальтерів", "Adidas запускає нову лінійку жіночих купальників "Pride Collection" — використовуючи ЧОЛОВІКА для реклами спортивних бюстгальтерів і ЖІНОЧИХ купальників, чорт забирай. Чесно", "Ніщо так не продає купальник, як волохаті груди і опуклість на промежині", — пишуть інші користувачі.

Багато хто також пожартував, що Adidas і Nike борються за те, хто може "розоритися" першим після того, як конкуренти "дедалі більше прокидаються". Все тому, що у квітні в Nike використали трансгендерну зірку соціальних мереж Mulvaney (Малвані) для просування свого спортивного одягу.

Після цього в TikTok почався "Burn Bra Challenge", і багато хто розкритикував вибір Nike.

Торкнулося подібне і компанії, яка випускає найдорожче пиво у світі Bud Light. Продажі напою різко впали після того, як його прорекламував той же впливовий трансгендер Ділан Малвані.

Реклама від трансгендеру Ділана Малвані

Раніше Фокус писав, що Adidas розірвав співпрацю з Каньє Вестом.