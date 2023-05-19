У мережі закликали до бойкоту Adidas після реклами жіночого купальника
На думку користувачів, така реклама "стирає жінок".
Один з найбільших брендів спортивних товарів Adidas представив на своєму сайті жіночий суцільний купальник Adidas Pride 2023 й опинився в епіцентрі скандалу через те, що в якості моделі обрав чоловіка, пише Daily Mail.
Незважаючи на те, що купальник продається у розділі для жінок за $70, для його реклами чомусь вибрали модель протилежної статі. У нього, природно, волохаті груди й опуклість в області промежини. При цьому не вказано, модель ідентифікує себе як чоловіка чи як трансгендера.
Купальник був створений південноафриканським дизайнером Річем Мнісі та випущений на честь Місяця гордості. Adidas заявив, що купальний костюм — це "свято самовираження, уяви та непохитної віри в те, що любов поєднує". Зазначимо, що такий же купальник представлений на дівчині розміру plus-size.
Лінія Adidas Pride також включає футболки, шорти та спортивний одяг з написом "Love Wins", які також носять моделі-чоловіки
Вибір моделі реклами викликав обурення у соціальних мережах. Хештег #BoycottAdidas став популярним, і відомі спортсмени та політики розкритикували компанію.
"Жіночі купальники не прикрашені опуклостями. Я не розумію, чому компанії добровільно роблять це із собою. Вони могли б хоча б сказати, що костюм "унісекс", але не сказали, тому що він стирає з лиця землі жінок", — написала у Twitter. американська зірка плавання стала активісткою за права жінок Райлі Гейнс.
"Хто говорить цим великим корпораціям відчужувати жінок, які становлять половину населення, для того, щоб продавати трансгендерам, частка яких становить менше 1%? Бізнес потрібен для прибутку, а не для політики. Це не має сенсу. Хто каже їм робити це?", – вторить їй конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін.
"Я досить доросла, щоб пам'ятати, коли жінки насправді рекламували жіночі купальні костюми, а не чоловічі", – додала представник республіканців від Південної Кароліни Ненсі Мейс.
"Просто погляньте на цю жіночну опуклість… Adidas затято використовує біологічних чоловіків-моделей для реклами жіночих купальників і бюстгальтерів", "Adidas запускає нову лінійку жіночих купальників "Pride Collection" — використовуючи ЧОЛОВІКА для реклами спортивних бюстгальтерів і ЖІНОЧИХ купальників, чорт забирай. Чесно", "Ніщо так не продає купальник, як волохаті груди і опуклість на промежині", — пишуть інші користувачі.
Багато хто також пожартував, що Adidas і Nike борються за те, хто може "розоритися" першим після того, як конкуренти "дедалі більше прокидаються". Все тому, що у квітні в Nike використали трансгендерну зірку соціальних мереж Mulvaney (Малвані) для просування свого спортивного одягу.
Після цього в TikTok почався "Burn Bra Challenge", і багато хто розкритикував вибір Nike.
Торкнулося подібне і компанії, яка випускає найдорожче пиво у світі Bud Light. Продажі напою різко впали після того, як його прорекламував той же впливовий трансгендер Ділан Малвані.
Раніше Фокус писав, що Adidas розірвав співпрацю з Каньє Вестом.