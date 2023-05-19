Хейли Бибер показала идеальное вечернее платье в Лондоне (фото)

Знаменитость запустила бизнес в Великобритании.

26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала элегантное платье во время свидания с Джастином Бибером в Лондоне. Снимками бизнес-вумен делится в своем Instagram.

Звездная пара была замечена во время серии прогулок, поскольку Хейли запускает свою линию Rhode Beauty в Великобритании. Накануне супруги прибыли в Chiltern Firehouse на ужин.

Жена канадского музыканта была в серебристом платье без бретелей с блестками, подчеркивающем ее подтянутую фигуру.

Модель дополнила образ парой туфель на шпильках того же оттенка и парой эффектных серьг.

Хейли Бибер в Лондоне Фото: Getty Images

Хейли носила свои темно-русые подстриженные волосы в свободном, легком стиле.

В отличие от гламурного образа Хейли, 29-летний Джастин сохранил повседневность в кожаной куртке большого размера с парой мешковатых коричневых брюк и зеленых Vans.

Хейли Бибер в Лондоне

Певец выбрал многослойный образ, надев под пиджак белую футболку и зеленую куртку с капюшоном на молнии. Бибер дополнил образ бежевой кепкой Nike.

Всю неделю пара была в Великобритании, а во вторник Хейли посетила вечеринку по случаю презентации своего бренда уходовой косметики Rhode.

"Лондон✅ ты был слишком добр ко мне. Спасибо, что помогли мне отпраздновать @rhode 🩶🩶", — подписала публикацию из Великобритании дочь Стивена Болдуина.

Напомним, почему Хейли Бибер еще не готова становиться мамой.

Также Фокус писал об идеальном черном платье на лето 2023, которое ранее продемонстрировала Хейли Бибер.