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Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

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Фото: danixmichelle\instagram | Хейли Бибер

Жена Джастина Бибер запускает свой бизнес в Великобритании.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное платье. Снимками в стильном вечернем аутфите делится стилист звезды Дэни Мишель в своем Instagram.

"Лондонские ночи @haileybieber", — подписала она карусель фото, на которых жена Джастина Бибера позирует в приталенном черном мини-платье с темно-черными рисунками, похожими на чернильные пятна, обрамляющие ее грудь и плечи. Снизу Хейли надела прозрачные черные колготки и добавила к образу остроносые черные туфли на каблуке и клатч с золотой фурнитурой в тон.

Она завершила элегантный образ минимальным количеством украшений.

Биберы празднуют успех Хейли в косметическом бизнесе на ночном свидание в Лондоне.

Пара была замечена на ночной прогулке в Chiltern Firehouse после того, как модель объявила, что запускает свой бренд по уходу за кожей Rhode в Великобритании.

Хейли Бибер

Модель позировала для фотографий на фоне зеркала и опубликовала их в своих сторис в Instagram, первая без подписи, а вторая с текстом: "Лондон. Я очень рада быть здесь, запуская @rhode".

Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram
Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Напомним, почему Хейли Бибер боится рожать детей.

Также Фокус писал о прогулке Хейли и Джастина Бибера с домашними любимцами.