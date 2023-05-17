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Стиль життя

Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

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Фото: danixmichelle\instagram | Гейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера запускає свій бізнес у Великобританії.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну сукню. Знімками у стильному вечірньому аутфіті ділиться стилістка зірки Дені Мішель у своєму Instagram.

"Лондонські ночі @haileybieber", — підписала вона карусель фото, на яких дружина Джастіна Бібера позує в приталеній чорній мінісукні з темно-чорними малюнками, схожими на чорнильні плями, що обрамляли її груди та плечі. Знизу Гейлі одягла прозорі чорні колготки та додала до образу гостроносі чорні туфлі на підборах і гаманець із золотою фурнітурою в тон.

Вона завершила елегантний образ мінімальною кількістю прикрас.

Бібери святкують успіх Гейлі у косметичному бізнесі нічним побаченням у Лондоні.

Пара була помічена на нічній прогулянці в Chiltern Firehouse після того, як модель оголосила, що запускає свій бренд догляду за шкірою Rhode у Великобританії.

Гейлі Бібер

Модель позувала для фотографій на фоні дзеркала та опублікувала їх у своїх сторіс в Instagram, перша без підпису, а друга з текстом: "Лондон. Я дуже рада бути тут, запускаючи @rhode".

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram
Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Нагадаємо, чому Гейлі Бібер боїться народжувати дітей.

Також Фокус писав про прогулянку Гейлі та Джастіна Бібера з домашніми улюбленцями.