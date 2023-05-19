Роберт Дауни-младший вышел на публику с супругой (фото)

Звездная пара посетила показ документального фильма о покойном отце актера.

58-летний американский актер Роберт Дауни-младший вышел на публику со своей женой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов Marvel и его жена, 49-летняя кинопродюсер Сьюзан Дауни были замечены на мероприятии Netflix, посвященном документальному фильму о покойном отце актера Роберте Дауни-старшем.

Дауни-младший был в светлом льняном костюме с белой рубашкой и туфлями с красными шнурками.

Тем временем его жена выбрала серые брюки в клетку и темно-синий топ, которые она соединила с классическим темно-синим блейзером. На ноги она обула пару темно-синих кроссовок.

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан Фото: Getty Images

Дауни-старший умер 7 июля 2021 в возрасте 85 лет после борьбы с болезнью Паркинсона. Показ документального фильма прошел в среду вечером и показал артефакты из жизни и карьеры покойного актера.

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан Фото: Getty Images

Сьюзан и Роберт Дауни-младший поженились в 2005 году. Они воспитывают восьмилетнюю дочь Аври и одиннадцатилетнего сына Экстона. У актера еще есть от предыдущего брака старший сын Индио, который пошел по стопам звездных отца и дедушки и строит карьеру в кинематографе.

Напомним, Роберт Дауни-младший кардинально изменил имидж.

Также Фокус писал о редких кадрах Роберта Дауни-младшего с тремя детьми.