Шон Пенн впервые за долгое время появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 (фото)

Режиссер представил свою новую картину "Черные мухи".

62-летний американский актер и режиссер Шон Пенн вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший муж Мадонны позировал во время показа картины "Черные мухи" на 76-м ежегодном кинофестивале во Франции. Двухкратный обладатель "Оскара" появился с коллегой по фильму Майклом Питтом и режиссером Жаном-Стефаном Совером.

К Шону также присоединилась 36-летняя актриса Ракель Нейв, которая была в роскошном черном платье с открытыми плечами. Она новичок в индустрии, отличилась актерскими ролями в фильме Абеля Феррары 2014 года "Добро пожаловать в Нью-Йорк" и одном эпизоде NBC "Закон и порядок: SVU" в 2019 году.

Нейв деликатно положила руку на плечо Пенна, когда они позировали для сотен фотографов, собравшихся на французском фестивале.

62-летний режиссер и актер был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком.

Шон Пенн и Ракель Нейв Фото: Getty Images

Это произошло после того, как на юге Франции состоялась премьера нового фильма Шона Пенна "Черные мухи" в соревновании за высшую награду — "Золотую пальмовую ветвь".

Команда фильма "Черные мухи" Фото: Getty Images

Напомним, Шона Пенна "поймали" папарацци с бывшей женой.

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