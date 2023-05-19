Меган Маркл и принц Гарри отмечают 5-ю годовщину свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

Всего через три дня после того, как герцог и герцогиня Сассекские были вовлечены в то, что их представитель назвал "почти катастрофической автомобильной погоней", когда папарацци преследовали их машину после мероприятия в Нью-Йорке, пара отмечает пятую годовщину своей свадьбы. Об этом пишет People.

41-летняя Меган и 38-летний принц Гарри поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

На службе присутствовали родные и друзья, в том числе королева Елизавета ||, принц Филипп, тогдашний принц Чарльз, Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Чарльз, коронованный в начале этого месяца, сыграл особую роль на свадьбе сына, сопровождая Меган к алтарю. Ее отце Томас Маркл не смог присутствовать на свадьбе. Мать Меган, Дориа Рэгланд, присутствовала на мероприятии и ушла с церемонии рука об руку с новым свекром своей дочери.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images

В своем сериале Netflix "Гарри и Меган", вышедшем в декабре, пара поделилась интимными фотографиями празднования и вечернего приема. Они рассказали, что свой первый танец они исполнили под "Землю 1000 танцев" Уилсона Пикетта.

"Я просто очень хотела, чтобы музыка была веселой. Даже наш первый танец", — вспоминает Меган.

На никогда ранее не публиковавшихся кадрах пара танцует друг с другом и позирует с друзьями — Меган в платье Stella McCartney с бретельками, а Гарри — в классическом смокинге и галстуке-бабочке.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Фото: Скриншот/Netflix

Источники говорили в то время: "Это была огромная танцевальная вечеринка, все расслабились и оторвались. Просто веселая ночь и совсем не душно".

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Фото: Скриншот/Netflix

Герцог и герцогиня Сассекские традиционно отмечают свой особый день, обмениваясь подарками.

"Они любят делать по-своему традиционные свадебные подарки, — сказал ранее источник изданию. — Первая годовщина была на бумаге, и Меган написала свадебную речь и вставила ее для него".

На свою вторую годовщину в 2020 году "они оба подарили друг другу подарки на основе хлопка". Несомненно, это был очень творческий и романтический жест, как и все их подарки друг другу.

Традиционным подарком на третью годовщину является кожа, как символ чего-то, что с возрастом становится только лучше, а четвертая годовщина отмечается фруктами и цветами, которые символизируют расцвет отношений и их созревание.

Согласно Brides.com, пятая годовщина отмечается подарками из дерева.

"Это свидетельствует о прочности и долговечности вашего брака, а также о прочных вечных корнях, которые вы пускаете", — говорится в публикации.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри рассказал о ситуации, когда боялся потерять Меган Маркл.