Канны-2023: Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время появился на публике (фото)

Оскароносный актер в компании Роберта Де Ниро посетил премьеру фильма Мартина Скорсезе.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время официально появился на публике. Он посетил красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023. Об этом пишет Deadline.

Звезда фильма "Титаник" стал гостем показа нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка". Ди Каприо позировал фотографам в компании самого режиссера и своего коллеги по цеху Роберта Де Ниро, недавно ставшего отцом в седьмой раз.

Для мероприятия на Лазурном побережье Франции оскароносный актер выбрал классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку.

Леонардо Ди Каприо, Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро в Каннах-2023 Фото: Getty Images

Действие новой картины Скорсезе, основанной на бестселлере Дэвида Гранна, разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме и изображает серию жестоких преступлений.

Леонардо Ди Каприо в Каннах-2023 Фото: Getty Images

Отметим, что сопровождение Мартина Скорсезе на красной дорожке выбрано неспроста: Ди Каприо снимался в "Острове проклятых" и "Волке с Уолл-стрит", а Роберт Де Ниро — в "Таксисте" (знаменитых картинах режиссера). Актеры также появились в новом фильме 80-летнего Скорсезе.

Напомним, эту же премьеру в Каннах посетила Сальма Хайек в компании своего мужа Франсуа Анри-Пино.

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