22 мая 2023 года: Николая Чудотворца — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стричься и работать с острыми предметами.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Один из самых известных и самых влиятельных святых Николай умер 19 декабря 345 года (отсюда и "зимняя" дата почитания памяти), а 22 мая 1087 года его мощи, выделяющие мир, перенесли в Бар из Мир Ликийских, чтобы защитить их от нападений мусульман. Именно поэтому память Николая Чудотворца почитают и 19 декабря, и 22 мая ("летнего Николая").

Что нельзя делать 22 мая:

стричься;

работать с острыми предметами;

отказывать в помощи;

оставаться кому-то должным.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — уродит зерно;

цветы на рябине – осень будет короткой;

слышно лягушек к богатому урожаю овса;

ночью слышен гром – ждите тепло.

День ангела празднуют:

Николай, Северин, Сергей, Денис.

Родились в этот день:

1859 год — сэр Артур Конан Дойль (ум. 1930), знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса;

1879 год — Симон Петлюра (убит в 1926), украинский военный и политический деятель;

1970 год — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица;

1974 год — Арсений Яценюк, украинский политик, премьер-министр Украины (2014—2016).

Также в этот день:

1861 год — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты;

1906 год – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет;

1919 год — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке (этот день неофициально считается днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви);

1990 год — фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.