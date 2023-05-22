22 мая 2023 года: Николая Чудотворца — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя стричься и работать с острыми предметами.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Один из самых известных и самых влиятельных святых Николай умер 19 декабря 345 года (отсюда и "зимняя" дата почитания памяти), а 22 мая 1087 года его мощи, выделяющие мир, перенесли в Бар из Мир Ликийских, чтобы защитить их от нападений мусульман. Именно поэтому память Николая Чудотворца почитают и 19 декабря, и 22 мая ("летнего Николая").
Что нельзя делать 22 мая:
- стричься;
- работать с острыми предметами;
- отказывать в помощи;
- оставаться кому-то должным.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — уродит зерно;
- цветы на рябине – осень будет короткой;
- слышно лягушек к богатому урожаю овса;
- ночью слышен гром – ждите тепло.
День ангела празднуют:
Николай, Северин, Сергей, Денис.
Родились в этот день:
1859 год — сэр Артур Конан Дойль (ум. 1930), знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса;
1879 год — Симон Петлюра (убит в 1926), украинский военный и политический деятель;
1970 год — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица;
1974 год — Арсений Яценюк, украинский политик, премьер-министр Украины (2014—2016).
Также в этот день:
1861 год — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе;
1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты;
1906 год – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет;
1919 год — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке (этот день неофициально считается днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви);
1990 год — фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.