22 травня 2023: Миколая Чудотворця — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна стригтися та працювати з гострими предметами.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколая Чудотворця. Один із найвідоміших і найвпливовіших святих Миколай помер 19 грудня 345 року (звідси і "зимова" дата вшанування пам'яті), а 22 травня 1087 року його мощі, що виділяють миро, перенесли до Бару з Світ Лікійських, щоб захистити від нападів мусульман. Саме тому пам'ять Миколая Чудотворця вшановують і 19 грудня, і 22 травня ("літнього Миколая").

Що не можна робити 22 травня:

стригтися;

працювати із гострими предметами;

відмовляти у допомозі;

залишатися комусь винним.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ — уродить зерно;

квіти на горобині – осінь буде короткою;

чути жаб до багатого врожаю вівса;

вночі чути грім – чекайте тепло.

День ангела святкують:

Микола, Северин, Сергій, Денис.

Народилися цього дня:

1859 — сер Артур Конан Дойль (пом. 1930), знаменитий англійський письменник, творець Шерлока Холмса;

1879 — Симон Петлюра (убитий в 1926), український військовий і політичний діяч;

1970 — Наомі Кемпбелл, британська супермодель, кіноактриса і співачка;

1974 — Арсеній Яценюк, український політик, прем'єр-міністр України (2014-2016).

Також у цей день:

1861 — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;

1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;

1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;

1919 — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою (цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви);

1990 — фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.