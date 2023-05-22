Ева Мендес примерила футболку с Райаном Гослингом в роли Кена (фото)

Уже летом 2023 на экраны выйдет фильм "Барби" с Гослингом и Марго Робби в главных ролях.

49-летняя американская актриса Ева Мендес примерила футболку с изображением своего мужа Райана Гослинга в роли Кена. Снимками мама двоих делится в Instagram.

Звезда экрана гордится новой ролью своего возлюбленного в фильме "Барби" и демонстрирует поддержку, надев футболку с Гослингом.

Мендес написала: "Получила настоящую большую Kenergy. Потому что девушки тоже игроки".

Фильм "Барби" появится в кинотеатрах 2 июля 2023 года, а в главных ролях также будут Марго Робби, Исса Рэй, Америка Феррера, Дуа Липа и т.д.

Поклонники с нетерпением ждали увидеть Райана и Еву во время премьеры "Барби", поскольку они только один раз ходили вместе по красной дорожке во время выпуска своего совместного фильма 2012 года "Место под соснами". Собственно, во время съемок этой картины знаменитости и познакомились.

Впрочем, совместный выход Гослинга и Мендес не произойдет после того, как кубино-американская актриса заявила, что не будет присутствовать.

"Какой классный комментарий, спасибо. Но мы не делаем эти вещи вместе", – ответила она раньше фолловерам.

Ева Мендес

Выведет ли Райан Гослинг своих дочерей на красную дорожку, также неизвестно, однако в 2022 актер рассказал, как они отреагировали, когда узнали, что он играет Кена.

"Они не могут понять, почему я хочу играть Кена, потому что никто не играет с Кеном! Но поэтому мы должны рассказать его историю", – пошутил он.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Напомним, Ева Мендес рассказала об отношениях с Райаном Гослингом.

Также Фокус писал о редких фото Райана Гослинга и Евы Мендес.