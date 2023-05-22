Dior воссоздали для Натали Портман кутюрный силуэт Junon 1949 года

Натали Портман была в воссозданном платье Christian Dior 1949 года, представленном в The Met.

41-летняя американская актриса Натали Портман посетила на 76-й Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма "Май, декабрь". Для появления на красной дорожке она выбрала сверкающее платье от Christian Dior конца 1940-х годов. Оригинальное платье в настоящее время является частью коллекции The Costume Institute в Метрополитен-музее. Об этом пишет Yahoo.

Украшенное драгоценностями платье, которое Натали Портман надела на премьеру своего последнего фильма, было вдохновлено произведением, достойным музея. Платье без бретелек цвета слоновой кости имело объемную юбку с лепестками с синими камнями.

Натали Портман и Чарльз Мелтон Фото: Getty Images

Согласно изданию Women's Wear Daily, дизайнерское платье было вдохновлено платьем "Юнон" из осенне-зимней коллекции Christian Dior 1949-1950 годов. На веб-сайте музея говорится, что первоначальный дизайн Dior был отсылкой к Юноне, римской богине, наиболее близко напоминающей греческую богиню Геру. Метрополитен считает "Юнон" и другое платье того же года "Венера" двумя из "самых желанных его моделей".

Портман сочетала свою версию платья с туфлями на платформе и серьгами с бриллиантами. Актриса вышла на красную дорожку со своими коллегами по фильму "Май, декабрь" Чарльзом Мелтоном, Джулианной Мур и Кори Майклом Смитом.

Напомним, 41-летняя Натали Портман продемонстрировала фигуру в черном мини-платье.

Ранее Фокус писал о выходе Натали Портман на публику в образе украинки.