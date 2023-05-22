В новом сериале с участием Приянки Чопры есть оскорбление в адрес Кейт Миддлтон

Сериал "Цитадель" "нанес удар" по принцессе Уэльской.

В новым сериале Amazon Prime Video "Цитадель" с участием хорошей подруги Меган Маркл Приянки Чопры есть оскорбительный комментарий в адрес Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

В третьем эпизоде сериала 40-летняя индийская актриса Приянка Чопра, которая играет агента шпионажа Надю Синь, во время встречи с криминальным авторитетом инструктирует другого персонажа сказать: "Главнокомандующий вооруженными силами? С таким же успехом вы могли бы спросить меня, как пролезть между ног герцогине Кембриджской!"

Миддлтон была названа принцессой Уэльской после того, как королева Елизавета II умерла в сентябре прошлого года, но она, вероятно, все еще носила титул герцогини Кембриджской, когда снимался первый сезон "Цитадели".

Бывшая "Мисс мира" очевидно знала, что непристойное замечание о Миддлтон было в сценарии.

Чопра уже много лет дружит с 41-летней Меган Маркл и даже присутствовала на ее свадьбе с принцем Гарри в 2018 году.

Приянка Чопра и Меган Маркл

Напомним, близкая подруга Меган Маркл рассказала, как поссорилась с герцогиней.

Ранее Фокус писал, что Приянка Чопра посетила показ сериала в атласном платье цвета фуксии.