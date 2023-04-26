Приянка Чопра посетила показ сериала в атласном платье цвета фуксии

Знаменитая актриса продвигает свой новый сериал "Цитадель".

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на красной дорожке показа своего нового сериала Prime Video "Цитадель" в Калвер-Сити. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода экс-звезда Болливуда выбрала великолепное атласное платье Roksanda цвета фуксии. У платья была длинная накидка, накинутая на одну руку, и полностью открытая спина, а сторона платья была завязана узлом на ее талии.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила ослепительными украшениями Bulgari и серебряными босоножками с блестками. Темные волосы Приянки были распущены и разделены пробором посередине. Также она сделала вечерний макияж с темно-красной помадой.

На мероприятии к ней присоединился ее коллега по фильму 36-летний Ричард Мэдден. Актер позировал в черном пиджаке, футболке, зауженных брюках и белых кроссовках.

Приянка Чопра и Ричард Мэдден

В новом сериале Amazon Prime под названием "Цитадель" Чопра и Мэдден играют шпионов, чьи воспоминания были стерты после падения Citadel, глобального шпионского агентства. Спустя годы эти двое возвращаются к шпионскому образу жизни, не помня своего прошлого. Первые два эпизода станут доступны 28 апреля.

Напомним, Приянка Чопра встретилась с дочерью после продолжительной разлуки.

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