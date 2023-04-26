Пріянка Чопра відвідала показ серіалу в атласній сукні кольору фуксії

Знаменита акторка просуває свій новий серіал "Цитадель".

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40-річна індійська актриса Пріянка Чопра з'явилася на червоній доріжці показу свого нового серіалу Prime Video "Цитадель" у Калвер-Сіті. Про це пише Daily Mail.

Для виходу екс-зірка Боллівуда обрала чудову атласну сукню Roksanda кольору фуксії. Сукня мала довгу накидку, накинуту на одну руку, і повністю відкриту спину, а бік сукні був зав'язан вузлом на її талії.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила сліпучими прикрасами Bulgari та срібними босоніжками з блискітками. Темне волосся Пріянки було розпущене і розділене проділом посередині. Також вона зробила вечірній макіяж із темно-червоною помадою.

На заході до неї приєднався її колега з фільму 36-річний Річард Медден. Актор позував у чорному піджаку, футболці, звужених штанах та білих кросівках.

Приянка Чопра та Річард Медден

У новому серіалі Amazon Prime під назвою "Цитадель" Чопра та Медден грають шпигунів, чиї спогади були стерті після падіння Citadel, глобального шпигунського агентства. Через роки ці двоє повертаються до шпигунського способу життя, не пам'ятаючи свого минулого. Перші два епізоди стануть доступними 28 квітня.

Нагадаємо, Пріянка Чопра зустрілася з дочкою після тривалої розлуки.

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