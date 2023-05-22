Ирина Шейк скопировала Джулию Фокс в ансамбле с минималистичным топом

Ирина была практически без макияжа, а волосы оставила распущенными.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк наравне со звездами кино появилась на ковровой дорожке Каннского фестиваля и не прогадала с выбором наряда, приковав к себе внимание публики.

Перед объективами фотокамер она предстала в кожаном ансамбле от Mowalola, который состоял из топа в виде двух перекрещенных на груди полос и длинной черной юбкой с низкой посадкой, которая демонстрировала ее плоский живот. Ирина завершила образ массивным серебряным ожерельем.

В таком виде Шейк пришла на премьеру фильма "Разжигатель" (Le Jeu De La Reine).

Россиянка позировала в ансамбле от Mowalola Фото: Getty

"Этот образ заслуживает аплодисментов", – написал один пользователь в сети. Некоторые поклонники отметили, что Ирина копирует модель и актрису Джулию Фокс, которая демонстрирует максимум тела в микроскопических нарядах.

Ранее супермодель блистала в Каннах в сопровождении дизайнера и своего хорошего друга Рикардо Тиши. Тогда она вышла на красную дорожку в темно-синем тюлевом платье с огромным декольте.

Напомним. Фокус писал, что на чемпионате мира по кольцевым гонкам "Формула-1" в Майами россиянка появилась в белом топе, черных трусиках-бикини, поверх которых было надето совершенно прозрачное черное платье.