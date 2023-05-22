Ирина Шейк скопировала Джулию Фокс в ансамбле с минималистичным топом
Ирина была практически без макияжа, а волосы оставила распущенными.
37-летняя российская супермодель Ирина Шейк наравне со звездами кино появилась на ковровой дорожке Каннского фестиваля и не прогадала с выбором наряда, приковав к себе внимание публики.
Перед объективами фотокамер она предстала в кожаном ансамбле от Mowalola, который состоял из топа в виде двух перекрещенных на груди полос и длинной черной юбкой с низкой посадкой, которая демонстрировала ее плоский живот. Ирина завершила образ массивным серебряным ожерельем.
В таком виде Шейк пришла на премьеру фильма "Разжигатель" (Le Jeu De La Reine).
"Этот образ заслуживает аплодисментов", – написал один пользователь в сети. Некоторые поклонники отметили, что Ирина копирует модель и актрису Джулию Фокс, которая демонстрирует максимум тела в микроскопических нарядах.
Ранее супермодель блистала в Каннах в сопровождении дизайнера и своего хорошего друга Рикардо Тиши. Тогда она вышла на красную дорожку в темно-синем тюлевом платье с огромным декольте.
Напомним. Фокус писал, что на чемпионате мира по кольцевым гонкам "Формула-1" в Майами россиянка появилась в белом топе, черных трусиках-бикини, поверх которых было надето совершенно прозрачное черное платье.