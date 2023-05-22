Ірина Шейк скопіювала Джулію Фокс в ансамблі з мінімалістичним топом

Ірина була практично без макіяжу, а волосся залишила розпущеним.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк нарівні із зірками кіно з'явилася на килимовій доріжці Канського фестивалю і не помилилася з вибором вбрання, прикувши до себе увагу публіки.

Перед об'єктивами фотокамер вона постала в шкіряному ансамблі від Mowalola, який складався з топу у вигляді двох схрещених на грудях смуг і довгою чорною спідницею з низькою посадкою, яка демонструвала її плаский живіт. Ірина завершила образ масивною прикрасою на шиї.

У такому вигляді Шейк прийшла на прем'єру фільму "Розпалювач" (Le Jeu De La Reine).

Росіянка позувала в ансамблі від Mowalola Фото: Getty

"Цей образ заслуговує на оплески", — написав один користувач у мережі. Деякі шанувальники зазначили, що Ірина копіює модель та актрису Джулію Фокс, яка демонструє максимум тіла у мікроскопічному вбранні.

Раніше супермодель сяяла в Каннах у супроводі дизайнера та свого гарного друга Рікардо Тиші. Тоді вона вийшла на червону доріжку у темно-синій тюлевій сукні з величезним декольте.

Нагадаємо. Фокус писав, що на чемпіонаті світу з кільцевих перегонів "Формула-1" у Майамі росіянка з'явилася в білому топі, чорних трусиках-бікіні, поверх яких була надіта абсолютно прозора чорна сукня.