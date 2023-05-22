Украинка облила себя "кровью" на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 (видео)

Илону Чернобай вывела охрана, ей запретили посещать мероприятие.

Блогер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023, выйдя в платье цвета украинского флага и облив себя бутафорской кровью. Об этом фитнес-тренер рассказала в своем Instagram.

"На красной дорожке 76-го Каннского Кинофестиваля, я вышла в платье цветов нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!!!... Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всех мировых СМИ! Люди не должны забывать о нас!" — отметила активистка.

Уроженка Краматорская подчеркнула, что акция была в поддержку украинцев, которые сейчас находятся в оккупации. Однако охрана мероприятия резко вывела девушку из зала.

"А по Каннской дорожке прямо сейчас ходят блогеры и продюсеры окупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале!!! Меня это все касается лично! Я с Украиной в сердце❤️ Я сделала то, что должна была!" – добавила Илона Чернобай, имея в виду показ российского фильма "Кислота".

Блогер также рассказала, что теперь ей запрещен вход на кинофестиваль и некоторые другие мероприятия во Франции, однако она гордится своим поступком.

Илона Чернобай

"Я вышла на красную дорожку, но произошел трэш… Сейчас с полицией решаю ситуацию", — отметила украинская знаменитость в сторис перед тем, как рассказать о своей акции в поддержку украинцев.

Илона Чернобай облила себя бутафорской кровью на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 Фото: Скріншот Илона Чернобай облила себя бутафорской кровью на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 Фото: скріншот

Напомним, Катрин Денев прочла стихотворение "Надія" Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля-2023.