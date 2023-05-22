55-летняя экс-первая леди Франции Карла Бруни показала безупречную фигуру на красной дорожке

Карла Бруни выбрала наряд от французского модного дома.

На Лазурном берегу состоялась церемония награждения лауреатов премии Women In Motion. Это совместный проект Каннского кинофестиваля и компании Kering, отмечающий достижения женщин в киноиндустрии. Среди многочисленных гостей мероприятия была и жена бывшего президента Франции Николя Саркози, модель, актриса и певица Карла Бруни.

В свои 55 лет она выглядит так, что даст фору 20-летним. Фотографам знаменитость позировала в черном блестящем платье в пол на тонких бретелях. Несмотря на кажущийся простым крой, платье от модного дома Saint Laurent, созданное Энтони Ваккарелло, подчеркивало фигуру модели и ее безупречный вкус. Наряд она дополнила драгоценностями в виде чокера, браслетом и массивным кольцом с бриллиантами. В руках Бруни держала черный блейзер на случай прохладной погоды.

Волосы Карла оставила распущенными, а макияж ее был ненавязчивым и только подчеркивал и без того красивые черты лица.

Программа Kering Women In Motion стартовала в 2015 году в партнерстве с Каннским кинофестивалем. В прошлом году ее лауреатом стала Виола Дэвис. Шарлотта Кноблох, первая женщина-президент Каннского кинофестиваля, высоко оценила программу Kering, которая, по ее словам, началась "задолго до появления хэштега, который мы все знаем".

"Kering с самого начала взялся за дело. Привлечение внимания к женскому таланту в кинопроизводстве принципиально важно… женщины заслуживают внимания… талант женщин не знает границ. Это континент, который мы едва начали исследовать", – отметила она.

Ранее Фокус писал, что на церемонию награждения пришла Сальма Хайек со своим мужем Франсуа-Анри Пино.