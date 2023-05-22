Блеск и декольте: Сальма Хайек выбрала роскошный образ для вечеринки Women in Motion

На мероприятие кинозвезда пришла с мужем, владельцем Кering Франсуа-Анри Пино.

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56-летняя испано-американская актриса и жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек вместе с другими знаменитыми женщинами из мира кино посетила церемонию вручення наград Women in Motion Awards, которая прошла в Каннах.

На мероприятие она пришла в компании супруга, главы компании Kering, а на красной дорожке позировала в роскошном черном платье с запахом в пол от Balenciaga, расшитом пайетками. В зоне декольте оно было отделано оборкой и не скрывало формы кинозвезды.

Сальма Хайек Фото: Getty

Образ Хайек дополнила массивными серьгами с бриллиантами и изумрудами, а для глаз использовала тени, гармонирующие с ее драгоценностями. Образ завершал клатч в тон платью.

Совместная премия Kering и Каннского фестиваля Women in Motion была основана в 2015 году. На премии отмечают женщин в области культуры и искусства, чье видение и творческий потенциал помогают двигаться вперед. Кроме Хайек, там были модель, актриса и певица Карла Бруни, Ева Герцигова, Росси де Пальма, модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли с мужем Джейсоном Стэтхемом, Виттория Черетти и многие другие звезды.

В этом году награду присудили актрисе Мишель Йео, которая ранее стала обладательницей "Оскара" как лучшая актриса за картину "Все везде и сразу". Кстати, Йео –первая азиатка, удостоенная премии американской киноакадемии.

Ранее Фокус писал, что Хайек и ее супруг посетили премьеру нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка".