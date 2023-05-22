Блиск і декольте: Сальма Хаєк вибрала розкішний образ для вечірки Women in Motion

На захід кінозірка прийшла із чоловіком, власником Кering Франсуа-Анрі Піно.

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56-річна іспано-американська актриса та дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Сальма Хаєк разом з іншими знаменитими жінками зі світу кіно відвідала церемонію вручення нагород Women in Motion Awards, що відбулася у Каннах.

На захід вона прийшла в компанії чоловіка, голови компанії Kering, а на червоній доріжці позувала в розкішній чорній сукні із запахом у підлогу від Balenciaga, розшитій паєтками. У зоні декольте воно було оздоблене оборкою і не приховувало форм кінозірки.

Сальма Хаєк Фото: Getty

Образ Хаєк доповнила масивними сережками з діамантами та смарагдами, а для очей використовувала тіні, що гармоніюють з її коштовностями. Образ завершував клатч у тон сукні.

Спільна премія Kering та Каннського фестивалю Women in Motion була заснована у 2015 році. На ній відзначають жінок у галузі культури та мистецтва, чиє бачення та творчий потенціал допомагають рухатися вперед. Крім Хаєк, там були модель, актриса та співачка Карла Бруні, Єва Герцигова, Россі де Пальма, модель та актриса Розі Хантінгтон-Уайтлі з чоловіком Джейсоном Стетхемом, Вітторія Черетті та багато інших зірок.

Цього року нагороду присудили актрисі Мішель Йео, яка раніше стала володаркою "Оскара" як найкраща актриса за картину "Все скрізь і одразу". До речі, Йео – перша азіатка, удостоєна премії Американської кіноакадемії.

Раніше Фокус писав, що Хаєк та її чоловік відвідали прем'єру нового фільму режисера Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки".