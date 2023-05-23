Эшли Грэм в пышном кастомном платье Dolce & Gabbana на 76-м Каннском кинофестивале

Модель plus-size привлекла к себе всеобщее внимание в ансамбле Dolce & Gabbana.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм вышла на красную дорожку в кастомном платье Dolce & Gabbana. Звезда посетила премьеру фильма "Клуб ноль" на 76-м ежегодном Каннском кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

Грэм, которая недавно была названа журналом Maxim "самой сексуальной женщиной в мире", блистала в синем пышном платье с открытыми плечами и рюшами, а также длинным шлейфом, развевающимся позади нее. Роскошный ансамбль модель plus-size дополнила черными босоножками на шпильке.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Эшли надела ослепительное эффектное колье и серьги-кольца с бриллиантами. Знаменитость собрала свои темные волосы в стильную прическу и сделала вечерний макияж.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Напомним, Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 34-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал вазэктомию. У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм появилась на красной дорожке Met Gala-2023 в платье из структурированного бархата и атласа, которое создал британский дизайнер Харрис Рид.